Η μεθανόλη είναι μια βιομηχανική χημική ουσία που βρίσκεται στο αντιψυκτικό και στο υγρό πλυσίματος παρμπρίζ.

Δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και είναι εξαιρετικά τοξική.

Η κατανάλωση ακόμη και μικρών ποσοτήτων μπορεί να είναι επιζήμια. Μερικά σφηνάκια λαθραίου οινοπνεύματος που την περιέχει μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Μοιάζει και έχει τη γεύση του αλκοόλ και οι πρώτες επιδράσεις είναι παρόμοιες – μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε μέθη και αδιαθεσία.

Αρχικά, οι άνθρωποι μπορεί να μην καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η βλάβη επέρχεται ώρες αργότερα, καθώς το σώμα προσπαθεί να την απομακρύνει από τον οργανισμό διασπώντας την στο συκώτι.

Αυτός ο μεταβολισμός δημιουργεί τοξικά υποπροϊόντα που ονομάζονται φορμαλδεΰδη, φορμικό οξύ και μυρμηκικό οξύ.

Αυτά συσσωρεύονται, προσβάλλοντας νεύρα και όργανα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση, κώμα και θάνατο.

Ο Δρ Κρίστοφερ Μόρις, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, δήλωσε: «Το φορμικό οξύ, που είναι η κύρια τοξίνη που παράγεται, δρα με παρόμοιο τρόπο με το κυάνιο και σταματά την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα, και ο εγκέφαλος φαίνεται να είναι πολύ ευάλωτος σε αυτό.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέφονται ορισμένα τμήματα του εγκεφάλου. Τα μάτια επηρεάζονται επίσης άμεσα και αυτό μπορεί να προκαλέσει τύφλωση, η οποία παρατηρείται σε πολλούς ανθρώπους που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα μεθανόλης».

Από τα θύματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, οι πέντε ήταν γυναίκες.

Η τοξικότητα από τη μεθανόλη σχετίζεται με τη δόση που λαμβάνετε και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας τη διαχειρίζεται.

Όπως και με το αλκοόλ, όσο λιγότερο ζυγίζετε, τόσο περισσότερο μπορεί να επηρεαστείτε από μια δεδομένη ποσότητα.

Η δηλητηρίαση είναι ένα επείγον ιατρικό περιστατικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο.

Υπάρχουν φαρμακευτικές θεραπείες που μπορούν να χορηγηθούν, καθώς και αιμοκάθαρση για τον καθαρισμό του αίματος.

Ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση αλκοόλ (αιθανόλη) για να υπερνικήσουν τον μεταβολισμό της μεθανόλης. Αυτό όμως πρέπει να γίνει γρήγορα.

Ο καθηγητής Άλαστερ Χέι, ειδικός στην περιβαλλοντική τοξικολογία από το Πανεπιστήμιο του Λιντς, εξήγησε: «Η αιθανόλη δρα ως ανταγωνιστικός αναστολέας αποτρέποντας σε μεγάλο βαθμό τη διάσπαση της μεθανόλης, αλλά επιβραδύνοντας την αισθητά, επιτρέποντας στο σώμα να εκτονώσει τη μεθανόλη από τους πνεύμονες και λίγο μέσω των νεφρών και λίγο μέσω του ιδρώτα».

Ο Δρ Χόβντα δήλωσε ότι η γρήγορη λήψη βοήθειας μετά την κατανάλωση μεθανόλης είναι ζωτικής σημασίας για τις πιθανότητες επιβίωσης.

«Μπορείτε να απαλύνετε όλες τις επιδράσεις αν φτάσετε στο νοσοκομείο αρκετά νωρίς και αυτό το νοσοκομείο έχει την απαραίτητη θεραπεία», είπε.

«Μπορείτε να πεθάνετε από ένα πολύ μικρό ποσοστό μεθανόλης και μπορείτε να επιβιώσετε από ένα αρκετά σημαντικό, αν φτάσετε σε βοήθεια.

«Το πιο σημαντικό αντίδοτο είναι το κανονικό αλκοόλ».

