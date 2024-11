Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 23 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Israel just committed a massacre against civilians in the heart of Beirut, obliterating an entire apartment building, without issuing any prior warning. pic.twitter.com/9O6LKjjMno

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή γύρω στις 4 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο στην κεντρική συνοικία Αλ Μπάστα της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ισοπεδώνοντας με πέντε πυραύλους μια οκταώροφη πολυκατοικία, όπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

This is how Israel chose to wake the residents of Beirut’s capital at 4:00 a.m. today. Yet, they have the audacity to label the ICC as anti-Semitic, all while orchestrating a 13-month-long campaign of genocide against the actual native Semites. pic.twitter.com/r3sBtXooZQ

«Η πρωτεύουσα Βηρυτός ξύπνησε με μια τρομακτική σφαγή, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Μααμούν, στη συνοικία Αλ Μπάστα», ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Βίντεο από την πληγείσα περιοχή δείχνουν ένα ισοπεδωμένο κτίριο και πλήθος κόσμου να έχει σπεύσει στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους.

al mayadeen reports that the residential building in Basta was *completely destroyed,* with the blast heard as far as Saida, 43 km from the Beirut area.

please try to comprehend the severity of the weaponry being inflicted on average lebanese, palestinian, syrian person. https://t.co/ufPuNTt0vZ pic.twitter.com/YyoURurb4h

— 𓁹انجي𓁹 (@levantinewitch) November 23, 2024