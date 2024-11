Τρεις συλλήψεις για την ρατσιστική επίθεση σε Γιαμάλ και Μπαλντέ (vid)

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην La Liga και μια από τις φορμαρισμένες στην Ευρώπη. Ο Λεβαντόφσκι περνάει «δεύτερη νιότη» και τα… πιτσιρίκια διαθέτουν τρομερό τελέντο και ποδοσφαιρική ωριμότητα, με πρώτο από όλους τον Λαμίν Γιαμάλ.

Αποκορύφωμα σε αυτή την… επιστροφή της Μπαρτσελόνα εντός και εκτός συνόρων ήταν η νίκη στο Clasico με 4-0 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Βέβαια το ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ σημαδέυτηκε από την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκαν παίκτες των «μπαουγκράνα».

Πιο συγκεκρινένα, μετά το τρίτο γκολ του Γιαμάλ στο Clasico, ο νεαρός επιθετικός των Καταλανών και ο Αλεχάντρο Μπαλντέ, έγιναν στόχος ρατσιστικών προσβολών από μερίδα οπαδών στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, σήμερα (23/11), η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε την σύλληψη τριών ατόμων, που εντοπίσθηκαν ως δράστες και κατηγρούνται για «ξενοφοβική στάση και υπονόμευση της αξιοπρέπειας και της ηθικής ακεραιότητας των δύο ποδοσφαιριστών».

🚨| BREAKING: Lamine Yamal received severe racial insults from the fans at Bernabeu last night during his goal celebration. In various videos viral on social media, fans can be seen shouting «Puto N**ro» «Puto M*ro» «Mena de m**rda» at the 17 year old. So far there have been no… pic.twitter.com/KRcKMwPoWY

— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 27, 2024