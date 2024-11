Βασιλικές ίντριγκες, θεωρίες συνωμοσίας και μια «χαμένη» τιάρα ανεκτίμητης αξίας

Η ιστορία πίσω από τη διαμαντένια τιάρα της Βασίλισσας Μαρίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλού αστυνομικού μυθιστορήματος: ανεκτίμητης αξίας διαμάντια, βασιλικές ίντριγκες και ένα καλό τέλος.

Τελευταία φορά που φορέθηκε από την πριγκίπισσα Μαργαρίτα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, οι ειδικοί θεωρούν την τιάρα «εξαφανισμένη» από τα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν χάθηκε από τη δημόσια θέα.

Οι εικασίες σχετικά με την τύχη της κυμαίνονταν από φήμες για ιδιωτική πώληση μέχρι θεωρίες ότι ήταν ακόμη κλειδωμένη στα βασιλικά θησαυροφυλάκια, αλλά κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα. Τώρα, μπορεί τελικά να έχουμε μια απάντηση στο ερώτημα δεκαετιών.

Ο Σαάντ Σάλμαν, ιδρυτής και εκδότης του The Royal Watcher, ανέφερε ότι το χαμένο διαμαντένιο στέμμα της Βασίλισσας Μαρίας και η διαμαντένια τιάρα της Βασίλισσας Αζίζα του Παχάνγκ είναι στην πραγματικότητα ένα και το αυτό. Φαίνεται ότι η δημιουργία του Cartier δεν χάθηκε. Απλά είχε νέους βασιλικούς ιδιοκτήτες.

«Η Cartier Diamond Lozenge Bandeau Tiara αποκτήθηκε από τη βασίλισσα Azizah του Παχάνγκ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, κατόπιν συμβουλής της πριγκίπισσας Τσουλαμπχόρν της Ταϊλάνδης, η οποία αγόρασε την τιάρα και την έστειλε από τη Νέα Υόρκη», εξηγεί o Σάλμαν στο InStyle. «Ενώ είχα κάποιες υποψίες για το αν και οι δύο είναι το ίδιο κομμάτι τους τελευταίους μήνες, μόνο όταν παραβρέθηκα στον γάμο στο Παχάνγκ τον περασμένο μήνα μπόρεσα να συγκρίνω κάθε λεπτομέρεια και είπα στη βασίλισσα ότι μπορεί να είναι το ίδιο κομμάτι».

Ο εν λόγω βασιλικός γάμος -του πρίγκιπα Μοχάμεντ του Παχάνγκ, Τένγκκου Αρίφ Μπενταχάρα, γιου του σουλτάνου του Παχάνγκ και της Τένγκκου Αμπουάν (βασίλισσας) Αζίζα- έδωσε χρόνο στον Σαλμάν να εξετάσει το σχέδιο. Αν και ελαφρώς τροποποιημένο από την αρχική του μορφή, οι ομοιότητες ήταν αλάνθαστες, συμπεριλαμβανομένου ενός περίπλοκου μοτίβου από διαμάντια, αψεγάδιαστα μαργαριτάρια και τα σήματα Cartier, σύμφωνα με τον βασιλικό παρατηρητή.

«Από τη μία βασίλισσα στην άλλη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τιάρα θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος των βασιλικών συλλογών για τα επόμενα χρόνια», προσθέτει ο Σάλμαν. Αυτή η νέα προσθήκη στη μακρά ιστορία της τιάρας προσθέτει μόνο περισσότερη αίγλη και ίντριγκα -και οι απανταχού royal fans της θα εκτιμήσουν αναμφίβολα την επιστροφή της στο προσκήνιο όσο και την προέλευσή της. Αλλά η ιστορία έχει πολύ περισσότερα στοιχεία.

Πλαισιωμένη από σειρές διαμαντιών και μαργαριταριών, η διακριτική τιάρα διαθέτει ένα εντυπωσιακό μοτίβο «ρόμβου» από διαμάντια σε ένα περίπλοκο πλαίσιο στο κέντρο. Πρόκειται επίσης για ένα στέμμα από τον Cartier διαφορετικό από τα συνηθισμένα στιλ που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο βρετανικό βασιλικό αρχείο, αφού αγκαλιάζει το κεφάλι σαν κορδέλα, χωρίς διαβάθμιση του ύψους από τη μία πλευρά στην άλλη, που φοριέται συχνότερα στο μέτωπο και ήταν διαδεδομένο στις αρχές του 20ού αιώνα», σύμφωνα με έκθεση του οίκου δημοπρασιών Christie’s.

Αν και η πλήρης ιστορία της παραμένει άγνωστη, τα αχνά σημάδια του κατασκευαστή Cartier στην τιάρα υποδηλώνουν ότι η βασίλισσα Μαρία, μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, την παρήγγειλε πιθανότατα στις αρχές της δεκαετίας του 1910, στο τέλος της κορύφωσης της δημοτικότητας των τιάρων.

Φυσικά, το κομμάτι αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη αισθητική αυτής της περιόδου. Λίγο πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αρτ ντεκό δεν είχε ακόμη αντικαταστήσει πλήρως τα πολύπλοκα φυτικά μοτίβα και την προτίμηση στις καμπύλες της Belle Époque. Όμως, μπορείτε να δείτε το ξεκίνημα των αρχιτεκτονικών σχεδίων με περισσότερες γωνίες που θα καθόριζαν τα Roaring 20s στο χαρακτηριστικό γεωμετρικό σχέδιο αυτής της τιάρας.

Από την άλλη πλευρά, η κορώνα με τα μαργαριτάρια, η οποία θα αφαιρεθεί αργότερα, αντιπροσωπεύει ένα νεύμα προς το προηγούμενο κίνημα Art Nouveau, καθιστώντας το τέλειο πάντρεμα δύο εκ των πιο επιδραστικών εποχών του κόσμου του κοσμήματος.

Το μυστήριο της εξαφάνισης

Το μυστήριο γύρω από την συγκεκριμένη τιάρα της βασίλισσας Μαρίας ξεκίνησε με την ακόμα άγνωστη προέλευσή της. «Από ό,τι έχουμε καταφέρει να προσδιορίσουμε, αυτή η Cartier Diamond Lozenge Bandeau Tiara φορέθηκε από τη βασίλισσα Μαρία τη δεκαετία του 1930 πριν δοθεί στην πριγκίπισσα Μαργαρίτα περίπου την εποχή των 18ων γενεθλίων της το 1948», λέει ο Σάλμαν.

Έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην πρεμιέρα της βασιλικής ταινίας The Ghost Goes West στο θέατρο Leicester Square του Λονδίνου το 1935. Εκεί, η βασίλισσα Μαίρη πρωτοφόρεσε την τιάρα «με πέρλες που είχαν ληφθεί είτε από την τιάρα της Girls of Great Britain and Ireland Tiara είτε από την τιάρα Lover’s Knot Tiara», λέει ο βασιλικός εμπειρογνώμονας. Φορούσε επίσης την τιάρα σε ένα gala performance της Comedie Française στο ξενοδοχείο Savoy το 1939.

Το 1948, η 18χρονη πριγκίπισσα Μαργαρίτα φόρεσε το βασιλικό κειμήλιο για μια επίδειξη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ μετά την ορκωμοσία της βασίλισσας Ιουλιάνας της Ολλανδίας – αυτή τη φορά χωρίς μαργαριτάρια.

Αργότερα φόρεσε το μπαντό κατά τη διάρκεια της ολλανδικής κρατικής επίσκεψης στη Βρετανία το 1950 και της δανικής κρατικής επίσκεψης στη Βρετανία το 1951, υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό του βασιλικού εμπειρογνώμονα ότι ήταν δώρο της βασίλισσας μητέρας για τα 18α γενέθλιά της.

Ωστόσο, μετά από λίγες μόνο σπάνιες εξόδους στην καριέρα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας ως εργαζόμενης royal (σε πολλές από τις οποίες συμμετείχαν κυρίως ξένοι αξιωματούχοι από την Ολλανδία), εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα στα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Χάρη στην έρευνα του Σαλμάν, το μυστήριο του διαμαντιού Cartier Lozenge έχει πλέον, όπως όλα δείχνουν, λυθεί.

