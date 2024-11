Πέδρο Πασκάλ – Πολ Μέσκαλ: Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Μονομάχου II» στο Μαρόκο

Ο Πέδρο Πασκάλ ξενάγησε τους θαυμαστές του στα παρασκήνια της ταινίας «Μονομάχος ΙΙ» (Gladiator II) με μια σειρά από απολαυστικά στιγμιότυπα.

Για να συγχρονιστεί με την ημερομηνία κυκλοφορίας του επικού ιστορικού δράματος στις ΗΠΑ, ο Πέδρο μοιράστηκε μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες στο Instagram που τραβήχτηκαν ενώ ο ίδιος και οι A-list συμπρωταγωνιστές του βρίσκονταν στα γυρίσματα στο Μαρόκο.

Πέδρο Πασκάλ: Βουτιά σε λίμνες, χαλάρωση, στολές μελισσοκόμων

Μεταξύ των λήψεων και των βίντεο του υποψήφιου για Emmy ήταν και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο πλατό του «Μονομάχου ΙΙ», μεταξύ των οποίων και μία που τον δείχνει να εξασκείται στην ξιφομαχία.

Ωστόσο, είναι οι φωτογραφίες του ίδιου και των συνεργατών του να χαλαρώνουν στον ελεύθερο τους χρόνο είναι πραγματικά συναρπαστικές λόγω του προσωπικού στοιχείου.

Αρκετά στιγμιότυπα απεικονίζουν τον Πέδρο και τον συμπρωταγωνιστή του Πολ Μεσκάλ να κάνουν μια χαλαρωτική βουτιά σε μια λίμνη, ενώ σε μια άλλη λήψη τους βλέπουμε να φορούν στολές μελισσοκόμων.

Άλλες φωτογραφίες από τα γυρίσματα τον παρουσιάζουν να απολαμβάνει λίγο χρόνο με τη φίλη του και στυλίστρια, Coco Ullrich. «Mémoire photographique», έγραψε ο σταρ του Last Of Us στη λεζάντα της ανάρτησης, μαζί με το hashtag: »#Gladiator2ElectricBoogaloo».

Μονομάχος ΙΙ: Το σίκουελ

Όπως και η αρχική ταινία «Μονομάχος», έτσι και το σίκουελ σκηνοθετήθηκε από το Ρίντλεϊ Σκοτ.

Αυτή τη φορά, ο Πολ Μεσκάλ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως γιος του χαρακτήρα του Ράσελ Κρόου, ενώ στο καστ περιλαμβάνονται ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο Τζόζεφ Κουίν και ο πρωταγωνιστής του «White Lotus» Φρεντ Χέτσινγκερ.

Οι Κόνι Νίλσεν και Ντέρεκ Τζακόμπι κάνουν επίσης την εμφάνισή τους, επαναλαμβάνοντας τους ρόλους τους από την πρώτη ταινία.

Τόσο ο Πολ όσο και ο Ντένζελ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο για τις ερμηνείες τους στον «Μονομάχο ΙΙ», ενώ και η ίδια η ταινία έχει λάβει ως επί το πλείστον καλές κριτικές.

*Με πληροφορίες από: HuffPost