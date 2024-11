Αυτό θα είναι το νέο φορμάτ στο All Star Game του ΝΒΑ (pic)

Το All Star Game έχει χάσει την… αίγλη του εδώ και αρκετά χρόνια, με τους ανθρώπους του ΝΒΑ να προσπαθούν συνεχώς να δώσουν νέο ενδιαφέρον και κίνητρο στους παίκτες ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό, αυξάνοντας την τηλεθέαση.

Έτσι, όπως ενημέρωσε ο Σαμς Σαράνια, είναι έτοιμο το νέο φορμάτ που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και θα δοκιμαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο Σαν Φραντσίσκο που θα έχει μια εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Συγκεκριμένα, πλέον θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες και όχι δύο. Οι τρεις θα αποτελούνται από οκτώ παίκτες έκαστη, που θα είναι και 24 αθλητές οι οποίοι ονομάστηκαν All Stars από την ψηφοφορία. Η τέταρτη ομάδα θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει το Rising Star και θα αποτελείται από το… νέο αίμα της λίγκας.

Έτσι, θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί και την πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα πετύχουν πρώτε 40 πόντους, που θα είναι και το σκορ-στόχος, χωρίς να υπάρχει χρονόμετρο. Κάτι σαν τα παιχνίδια που γίνονται στα ανοιχτά γήπεδα μεταξύ φίλων. Ο τελικός θα είναι παρόμοιου φορμάτ και ο νικητής θα κρίνεται στους 25 πόντους.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024