Mac Miller: Η οικογένεια του ράπερ θα κυκλοφορήσει το «Balloonerism» έξι χρόνια μετά τον θάνατό του

Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, το Mac Miller Estate ανακοίνωσε ότι το άλμπουμ «Balloonerism» του ράπερ – το οποίο είχε προαναγγείλει το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Camp Flog Gnaw Carnival ο ράπερ Tyler, The Creator – θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου μέσω της Warner Records.

Το ταλέντο και το πνεύμα του Mac Miller

«Πολλοί από τους θαυμαστές του Malcolm γνωρίζουν το Balloonerism, ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που δημιούργησε ο Malcolm την εποχή της κυκλοφορίας του Faces το 2014. Είναι ένα project που είχε μεγάλη σημασία για τον Malcolm – σε βαθμό που παρήγγειλε το artwork του και γίνονταν τακτικά συζητήσεις σχετικά με το πότε θα έπρεπε να κυκλοφορήσει, αν και τελικά το GO:OD AM και τα επόμενα άλμπουμ κατέληξαν να έχουν προτεραιότητα», έγραψε η οικογένειά του σε μια δήλωση στο Instagram.

Kαι συνέχισαν λέγοντας: «Πιστεύουμε ότι το πρότζεκτ αναδεικνύει τόσο το εύρος του μουσικού του ταλέντου όσο και το ατρόμητο πνεύμα του ως καλλιτέχνη. Δεδομένου ότι ανεπίσημες εκδοχές του άλμπουμ κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια και ότι η κυκλοφορία του Balloonerism ήταν κάτι που ο Malcolm θεωρούσε σημαντικό, πιστεύουμε ότι είναι πιο σωστό να παρουσιάσουμε μια επίσημη κυκλοφορία του έργου στον κόσμο. Έχοντας αυτό κατά νου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Balloonerism θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου 2025».

»Το άλμπουμ γεννήθηκε κατά την ίδια δημιουργική περίοδο που Mac δούλευε πάνω στα Watching Movies with the Sound Off, Delusional Thomas, Faces και άλλα, και αντιπροσωπεύει τη δημιουργική φιλοδοξία που είχε ανεξαρτήτως μουσικού είδους», κατέληξε η οικογένεια.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το Estate μοιράστηκε ένα τρέιλερ για το φιλμ που συνοδεύει το δίσκο, το οποίο σκηνοθέτησε ο Samuel Mason.

Στο τρέιλερ διάρκειας δυόμισι λεπτών, προβάλλονται μια σειρά από βινιέτες κινουμένων σχεδίων πριν εμφανιστεί στην οθόνη το εξώφυλλο του άλμπουμ.

Το «Balloonerism» θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά αλλά και σε CD, κασέτα και βινύλιο.

*Με πληροφορίες από: People