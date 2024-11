Η γερμανική διπλωματική αντιπροσωπεία στη Ρωσία «βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές» σχετικά με τη σύλληψη ενός Γερμανού πολίτη ο οποίος κατηγορείται από τη Μόσχα για σαμποτάζ, ανέφερε σήμερα πηγή στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έχει ενημερωθεί για την περίπτωση» του Νικολάι Γκαϊντούκ, Γερμανού πολίτη τον οποίο η ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) υποψιάζεται για δολιοφθορά σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η ίδια πηγή.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη σύλληψη. Αυτή «χρονολογείται από τον Οκτώβριο» και το γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη «είναι σε επαφή με τις ρωσικές αρχές για το θέμα αυτό», δήλωσε η εκπρόσωπος Κάθριν Ντεσάουερ στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A German citizen has been arrested in Russia, according to Russian state news agencies. They said a German man was involved in organizing an explosion in Kaliningrad and had returned to Russia «to organize acts of sabotage.»https://t.co/xjhKFFaCgU

— DW News (@dwnews) November 20, 2024