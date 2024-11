Tη Georgia O’ Keeffe δεν την ένοιαζε που είχε 58 χρόνια διαφορά με τον Juan Hamilton

Η στενή σχέση της Georgia O’Keeffe με τον Juan Hamilton, 58 χρόνια νεότερό της, αποτέλεσε σκάνδαλο στον κόσμο της τέχνης. Το 2016 η Tate Modern του Λονδίνου διοργάνωσε μια νέα αναδρομική έκθεση της O’Keeffe και ο Hamilton μίλησε για τον δεσμό τους.

Ο Juan Hamilton ήταν ένας άφραγκος 27χρονος όταν μπήκε για πρώτη φορά στο απομονωμένο στούντιο της Georgia O’Keeffe στο Ghost Ranch του Νέου Μεξικού, ελπίζοντας ότι θα του έδινε δουλειά.

Ήταν το 1973, και η O’Keeffe – της οποίας οι ζωντανές, άψογα αποσταγμένες δημιουργίες παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος του αμερικανικού μοντερνισμού – ήταν από καιρό γνωστή για τους πίνακές της μεγάλης κλίμακας με τα καμπυλωτά, λαμπερά χρωματιστά λουλούδια και τα τοπία της ερήμου με τα μπλε δέρματα.

Στα 85 της χρόνια, είχε ακόμα την αιλουροειδή ομορφιά της (που ως γνωστόν αποτύπωσε ο μακαρίτης σύζυγός της, ο φωτογράφος Alfred Stieglitz, ο οποίος προκάλεσε σάλο όταν εξέθεσε δεκάδες γυμνά πορτρέτα της το 1921 -ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με άλλη γυναίκα), αλλά η όρασή της υπέφερε από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

«Ήταν μια δυνατή εμπειρία να τη βλέπω για πρώτη φορά», θυμάται ο Juan Hamilton, ο οποίος είχε μετακομίσει στο Νέο Μεξικό από το Βερμόντ λίγους μήνες νωρίτερα, ξεφεύγοντας από ένα επώδυνο διαζύγιο και αναζητώντας μια νέα αρχή.

«Ακριβώς πίσω της, υπήρχε ένα μεγάλο, σπασμένο ινδιάνικο δοχείο με ένα κρανίο μέσα, ένα ανθρώπινο κρανίο. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα, Θεέ μου, έτσι ακριβώς αισθάνομαι -σαν ένα γυμνό κρανίο και ένα σπασμένο δοχείο».

Η O’Keeffe, ωστόσο, δεν είχε καμία διάθεση για απροειδοποίητους επισκέπτες. Ο Hamilton είχε συνοδεύσει τον φίλο του Ray McCall για να φτιάξει τα υδραυλικά στο σπίτι της O’Keeffe, και η απομονωμένη καλλιτέχνις ενοχλήθηκε όταν ήρθαν δύο άνδρες αντί για έναν.

«Αφού φύγαμε, τηλεφώνησε στον Ray και του είπε: “Μην ξαναφέρεις ποτέ κανέναν άλλον εδώ χωρίς να με ρωτήσεις πρώτα”», λέει ο Hamilton, ο οποίος το 2016 ήταν 70 ετών. «Έτσι σκέφτηκα, “Λοιπόν, πάει πολύ για να τη γνωρίσω”».

H O’Keeffe τελικά έδωσε στον Hamilton μια δουλειά -σχεδόν του έδωσε ζωή. Ο Hamilton ζει στο Abiquiú, την τοποθεσία του δεύτερου σπιτιού της O’Keeffe, κρυμμένο ανάμεσα σε ασβεστολιθικά λευκά βράχια και ανεμοδαρμένα βαμβακόδεντρα, περίπου 15 μίλια νότια του Ghost Ranch.

Του κληροδότησε και τα δύο σπίτια, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν αυτή πέθανε σε ηλικία 98 ετών το 1986 – προκαλώντας αγωγές από τα επιζώντα μέλη της οικογένειάς της, ορισμένα από τα οποία πίστευαν ότι ο Hamilton είχε καταφέρει τεχνηέντως να μπει στη διαθήκη της (και, σύμφωνα με ορισμένες κατηγορίες, στο κρεβάτι της).

«Κυκλοφορούσαν φήμες ότι η Georgia και εγώ ήμασταν κρυφά παντρεμένοι, αλλά η Georgia το θεωρούσε πολύ αστείο – της άρεσε πολύ» λέει ο Hamilton.

«Η Georgia συνήθιζε να λέει: “Όλοι οι άντρες καλλιτέχνες μπορούν να έχουν νεαρές γυναίκες, αλλά ο κόσμος θεωρεί σοκαριστικό το γεγονός ότι εγώ μπορεί να έχω έναν νεαρό άντρα στη ζωή μου”», συνεχίζει.

«Φυσικά, είχε καταφέρει να ξεπεράσει την ευαισθησία της -δεν θα πίστευε κανείς σήμερα αυτά τα πράγματα που ειπώθηκαν για εκείνη και τον σύζυγό της Alfred Stieglitz.

»Εκείνος ήταν 23 χρόνια μεγαλύτερός της και ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο όταν ξεκίνησαν τη σχέση τους. Φανταστείτε μια τέτοια συμπεριφορά!

»Τη φωτογράφιζε γυμνή, και ούτω καθεξής. Εγώ αναστατωνόμουν με αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι, αλλά εκείνη έλεγε: “Για όνομα του Θεού, Juan, τι σε νοιάζει τι σκέφτονται; Συγκεντρώσου στη δουλειά σου”».

Ο Juan Hamilton ήταν επίσης καλλιτέχνης, εκπαιδευμένος στην κεραμική από τον Χένρι Τακεμότο στο Claremont Graduate School στην Καλιφόρνια.

Μεγαλωμένος από ιεραποστόλους στη Νότια Αμερική, αρχικά οδηγήθηκε στο Ghost Ranch από έναν γνωστό του που του υποσχέθηκε ξυλουργική εργασία σε ένα τοπικό μοναστήρι Βενεδικτίνων.

Γνωριζόταν με την O’Keeffe, φυσικά, αλλά δεν είχε ψευδαισθήσεις ότι θα γίνονταν οι καλύτεροι φίλοι. «Το 1968, η μητέρα μου μού έστειλε ένα αντίτυπο του περιοδικού Life με τη Georgia στο εξώφυλλο», θυμάται ο Hamilton.

«Είχε φωτογραφίες της στην έρημο με τον σκύλο της, και φαινόταν σαν ένα μοναχικό άτομο που αγαπούσε να είναι μόνη της και να εργάζεται μόνη της».

Αφού γνωρίστηκαν με αφορμή τα υδραυλικά, ο Hamilton επέστρεψε στο σπίτι της O’Keeffe λίγους μήνες αργότερα μετά από πρόταση της πρώην γραμματέως της, η οποία του είπε ότι αν ήθελε δουλειά έπρεπε να πάει νωρίς το πρωί και να χτυπήσει την πόρτα της κουζίνας.

Η O’Keeffe άνοιξε και τον ρώτησε αν μπορούσε να συσκευάσει ένα κιβώτιο μεταφοράς. «Της είπα ναι», λέει.

«Μου είπε: ‘Αποφοίτησες από το λύκειο; Και της είπα: ‘Ναι, και το κολέγιο και δύο χρόνια μεταπτυχιακό. Νομίζεις ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο από το να πακετάρω ένα κιβώτιο μεταφοράς’. Και μου είπε, ‘Πιθανότατα θα μπορούσες, αν το ήθελες’».

Το κιβώτιο μεταφοράς ήταν η αρχή μιας σειράς δοκιμών. Αφού τελείωσε, η O’Keeffe παρουσίασε στον Hamilton ένα βάζο με λυγισμένα καρφιά και του ζήτησε να τα ισιώσει.

«Της είπα ότι θα το έκανα αν το ήθελε, αλλά θα μπορούσε να αγοράσει καινούργια με λιγότερα χρήματα», θυμάται.

«Μου είπε: “Είναι ολοφάνερο ότι δεν πέρασες την περίοδο της ύφεσης. Ίσιωσε τα καρφιά”. Έτσι το έκανα».

Η O’Keeffe έμεινε ευχαριστημένη και άρχισε να του αναθέτει πιο προσωπικές εργασίες. «Με πλήρωνε πέντε δολάρια την ώρα για να δουλεύω στον κήπο, έξι δολάρια την ώρα για να την πηγαίνω σε διάφορα μέρη και επτά δολάρια την ώρα για να δακτυλογραφώ», λέει ο Hamilton.

«Δεν ήταν μια καλοπληρωμένη δουλειά, αλλά δεν είχα τίποτα άλλο στη ζωή μου – ήμουν πρόσφατα χωρισμένος και ξεκινούσα μια νέα ζωή, και η Georgia ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες που είχα γνωρίσει ποτέ».

Πέρα από την οργάνωση της δικής της περιουσίας, η O’Keeffe είχε πολλές εκκρεμότητες με τον Stieglitz και ο Hamilton άρχισε να τη βοηθάει με τη γραφειοκρατία. «Το επόμενο πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι ήμουν εκεί 10 με 12 ώρες την ημέρα», λέει.

Ωστόσο, η σχέση τους έγινε πιο περίπλοκη λίγους μήνες αργότερα, όταν ο αρχιτέκτονας Alexander Girard και η σύζυγός του, Susan – παλιοί φίλοι της O’Keeffe – την προσκάλεσαν στο Μαρόκο και της είπαν ότι μπορούσε να φέρει έναν φίλο της αν ήθελε.

«Μου ζήτησε λοιπόν να πάω μαζί της», διηγείται ο Hamilton. «Και τότε ήταν που άρχισαν τα προβλήματα».

Σύμφωνα με τον Hamilton, η επί χρόνια ατζέντισσα της O’Keeffe στη Νέα Υόρκη, η Doris Bry, είχε ήδη θορυβηθεί από την αυξανόμενη παρουσία του γεροδεμένου, μουστακαλή νεαρού συντρόφου της καλλιτέχνιδας, και ακόμη περισσότερο όταν εκείνος σφετερίστηκε τη θέση που η αντζέντισσα θεωρούσε ότι της ανήκε στο ταξίδι στο Μαρόκο.

«Κι άλλοι άνθρωποι αναστατώθηκαν που η Georgia δεν τους προσκάλεσε, αλλά εκείνη ήταν απλώς πρακτική. Ήθελε κάποιον που θα μπορούσε να τον διατάζει και να κουβαλάει τις βαλίτσες της, κάποιον που θα μπορούσε να πάει βόλτα μαζί της», εξηγεί ο Hamilton.

«Έτσι πήγαμε στο Μαρόκο και ταξιδέψαμε μαζί σχεδόν 3.000 μίλια κατά τη διάρκεια ενάμιση ή δύο μηνών. Πήγαμε παντού μαζί και τα πηγαίναμε καλά. Μπορούσα να τη βοηθήσω να νιώσει ανεξάρτητη.

»Έλεγε στους ανθρώπους: «Είναι τα μάτια και τα αυτιά μου». Η δουλειά δεν ήταν πάντοτε ένα πικνίκ, ωστόσο. Ήταν αρκετά απαιτητική», προσθέτει ο Hamilton.

«Δεν ήταν λουλούδι. Και όταν είχε κακή διάθεση, ήταν πολύ σκληρή! Αλλά με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξε μια στοργή για μένα που δεν περίμενα ούτε έψαχνα».

