Φαν Πέρσι: «Δεν πιστεύω ότι θα δουλέψω ποτέ στην Άρσεναλ, είναι ένα ευαίσθητο θέμα»

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι υπήρξε θρύλος της Άρσεναλ, όμως η απόφασή του να αφήσει τους κανονιέρηδες το 2012 για να μετακομίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον… έριξε στα μάτια τόσο της διοίκησης του συλλόγου, όσο και των οπαδών της.

Ο Ολλανδός ρωτήθηκε για μια ενδεχόμενη επιστροφή στους Λονδρέζους σε κάποιο πόστο, ο ίδιος όμως ξεκαθάρισε πως η πόρτα έχει κλείσει, ενώ επισήμανε ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα.

«Δεν πιστεύω ότι θα δουλέψω ποτέ στην Άρσεναλ. Πιστεύω αυτή η πόρτα είναι κλειστή, λόγω της μεταγραφής μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θεωρώ ότι θα συμβεί. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για εκείνους και ειδικά τους οπαδούς, όχι όμως για εμένα».

Robin van Persie can’t see a return to Arsenal happening anytime soon 👀 pic.twitter.com/c53bBcCIKn

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 17, 2024