Η συνάντηση «γιγάντων» Ρόμπιν Φαν Πέρσι – Φερνάντο Τόρες και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Σακίλ (vid+pics)

Όταν υπάρχει αγωνιστική στο Champions League, όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Είναι απόλυτα λογικό, καθώς είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στην Ευρώπη.

Όμως, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση στο «Sportcomplex Varkenoord» του Ρότερνταμ, ανάμεσα στους Φέγενορντ και την Ατλέτικο Μαδρίτης για τους ομίλους του Youth League: Σημαντική για δύο διαφορετικούς λόγους.

Αφενός γιατί στον πάγκο των δύο ομάδων υπάρχουν δύο σπουδαίες προσωπικότητες του παρελθόντος: Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι που είναι προπονητής στην Φέγενορντ και ο Φερνάντο Τόρες που είναι στην τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο Μαδρίτης: Δύο πρώην ποδοσφαιριστές που κυριάρχησαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τις δύο τελευταίες δεκαετίες και έγραψαν ιστορία με τα γκολ που πέτυχαν και τους τίτλους που κατέκτησαν. Τόσο με τα χρώματα των συλλόγων στους οποίους αγωνίστηκαν όσο και με τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι αποσύρθηκε το 2019 έχοντας καταγράψει 595 συμμετοχές και έχοντας απολογισμό 274 γκολ και 102 ασίστ με τις φανέλες των Αρσεναλ, Φέγενορντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Φενερμπαχτσέ, αλλά και 50 γκολ με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας.

Την ίδια χρονιά έβαλε τέλος στην σπουδαία του καριέρα και ο Φερνάντο Τόρες, με τον Ισπανό να αποχωρεί από την ενεργό δράση, έχοντας 263 γκολ και 76 ασίστ σε 760 συμμετοχές με τα χρώματα των Ατλέτικο, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Σαγκάν Τόσου και Μίλαν, αλλά και 38 γκολ σε 110 παιχνίδια με το εθνόσημο. Δύο από τους καλύτερους επιθετικούς στην ιστορία του ποδόσφαιρου. Αμφότεροι πλέον κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην προπονητική.

Για την ιστορία, νικήτρια της αναμέτρησης αναδείχθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Ένα αποτέλεσμα που την έφερε στην πρώτη θέση με 12 πόντους, με την Φέγενορντ να ακολουθεί με 10. Στους 4 η Σέλτικ και στους 2 η Λάτσιο.

Το χθεσινό παιχνίδι, όμως, ήταν σημαντικό για έναν ακόμα λόγο, καθώς πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ο γιος του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, Σακίλ.

Ο 17χρονος (16/11/2006), που αγωνίζεται ως σέντερ φορ σαν τον πατέρα του, μπήκε ως αλλαγή και κατέγραψε την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 5 χρόνια και 104 μετά το τελευταίο ευρωπαϊκό ματς του Ρόμπιν Φαν Πέρσι με τη φανέλα της Φέγενορντ.

1 – Shaqueel van Persie made his @UEFAYouthLeague debut today, 5 years and 104 days after his current manager and father Robin van Persie played his last European match for @Feyenoord. Footsteps. pic.twitter.com/ruIsaex9cm

— OptaJohan (@OptaJohan) November 28, 2023