Σιμεόνε: Ο τρίτος προπονητής που φτάνει τα 100+ παιχνίδια με μια ομάδα στο Champions League

Το ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Φέγενορντ στις 28/11 για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League θα μείνει για πάντα στο μυαλό του Ντιέγκο Σιμέονε.

Αυτό γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι το 100ο με τους «ροχιμπλάνκος» μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ με τους τρεις προπονητές που έχουν φτάσει τριψήφιο αριθμό με μία ομάδα στη διοργάνωση. Οι άλλοι δύο;

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει 190 παιχνίδια και ο Αρσέν Βενγκέρ που έχει 173 με την Άρσεναλ.

