Μακελειό στην Κίνα: Οκτώ νεκροί και 17 τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολή

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι ενός 21χρονου φοιτητή σε ένα σχολή τεχνικής εκπαίδευσης, στην Κίνα.

Το μακελειό συνέβη στην πόλη Ούσι στην Τσιανγκσού, στην ανατολική Κίνα, σήμερα Σάββατο 16 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:30 το απόγευμα τοπική ώρα στο Επαγγελματικό Ινστιτούτο Τεχνών και Τεχνολογίας της Ούσι. Ο 21χρονος δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία διεξάγει περαιτέρω έρευνες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράσης αποφοίτησε από το σχολείο το 2024. Πραγματοποίησε την επίθεση αφού «απέτυχε να πάρει το δίπλωμά του λόγω των κακών αποτελεσμάτων των εξετάσεων». Παράλληλα τονίζεται ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις αμοιβές πρακτικής του.

Ο 21χρονος δράστης ομολόγησε το έγκλημα που διέπραξε «χωρίς δισταγμό», ανέφερε η αστυνομία της Κίνας.



Το αιματηρό συμβάν συμβαίνει λίγες μέρες μετά από ένα άλλο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου το βράδυ της Δευτέρας έξω από αθλητικό κέντρο στην πόλη Τζουχάι, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους και τραυματίζοντας 43.

🇨🇳 8 killed, 17 injured after stabbing attack at vocational school in eastern China.

Police say the suspect was angry after failing to graduate. The 21-year-old man was taken into custody. pic.twitter.com/v4oV6vczu0

— The Global Beacon (@globalbeaconn) November 16, 2024