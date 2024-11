Αβέβαιο το μέλλον του Χούμελς στην Ρόμα

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Μάτς Χούμελς στην Ρόμα και την Serie A, με τον Γερμανό να σκέφτεται όλα τα ενδεχόμενα για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Ο Γερμανός είναι δυσαρεστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του καθώς δεν έχει ξεκινήσει ούτε ένα παιχνίδι βασικός υπό τον Ιβάν Τζούριτς με μόλις 23 λεπτά συμμετοχής μέχρι στιγμής από την ένταξη στη Ρόμα τον Σεπτέμβριο.

🚨🆕 If Mats #Hummels’ situation at AS Roma does not improve under the new coach, Claudio #Ranieri, a transfer in winter is possible.

The 35y/o centre-back is also not ruling out the possibility of ending his career.

Roma have already been informed of Hummels’ plans.… pic.twitter.com/1QK2LmJ0gJ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 15, 2024