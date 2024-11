Ο Ζορντάν Μπαρντελά παρουσίαζε το πρόσφατο βιβλίο των απομνημονευμάτων του στον «Οίκο της Ουγγαρίας» στις Βρυξέλλες, αλλά η εκδήλωση στην οποία είχαν σπεύσει υποστηρικτές του ακροδεξιού ηγέτη του Εθνικού Συναγερμού για να πάρουν ένα αντίτυπο με την υπογραφή του, σημαδεύτηκε τελικά από αντιφασιστική διαδήλωση που προσέγγισε τον χώρο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μπαρντελά κρύψου, είσαι ανεπιθύμητος».

«Bardella, get lost, Brussels doesn’t want you» https://t.co/krNVY7Jv9c

More than 1000 people on the streets of #Brussels to protest against the fascist Bardella. #Belgium pic.twitter.com/vfrJ5fjdlY

Violent scenes in Brussels in reaction to Jordan Bardella’s booklaunch

Protesters have thrown flares glass bottles and fireworks at the police

Police opened tear gas and fired their water cannons

‘Siamo tutti antifascisti’ being chanted ‘we are all antifascists’ in italian pic.twitter.com/Bkb0sxrZCQ

— Hugo Murphy (@hugomurphy00) November 13, 2024