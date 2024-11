Μπήκε στο «Old Trafford» ο Αμορίμ: «Αυτό είναι το σπίτι σου τώρα» (pics)

Γεμάτη ήταν η σημερινή μέρα για τον Ρούμπεν Αμορίμ που πήρε μία πρώτη «γεύση» από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος προπονητής είναι η μεγάλη ελπίδα των «κόκκινων διαβόλων» για να σηκώσουν κεφάλι μετά από έντεκα χρόνια και την Πέμπτη είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το νέο του περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο Αμορίμ ξεναγήθηκε στο «Old Trafford» πατώντας για πρώτη φορά το χορτάρι του γηπέδου ενώ ήρθε σε επαφή και με κάποιους από τους παίκτες της ομάδας που τον καλωσόρισαν θερμά. Ο 39χρονος τεχνικός φωτογραφήθηκε επίσης με υπαλλήλους του κλαμπ και έδειξε ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Ruben Amorim’s Old Trafford tour was special for everyone involved 😍#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024

Μάλιστα η Γιουνάιτεντ σε ανάρτησή της στα social media έγραψε «Αυτό είναι το σπίτι σου τώρα», δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Αμορίμ μέσα από το γήπεδο. Εκεί βέβαια που έλαμψε το πρόωπό του ήταν όταν ξεναγήθηκε στην αίθουσα που είναι τα τρόπαια της ομάδας. Και την οποία ελπίδουν όλοι πως θα εμπλουτίσει σύντομα.