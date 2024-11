Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ ο Φατί για ένα μήνα

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Χάνσι Φλικ! Μετά τον Λαμίν Γιαμάλ που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αλλά και τον Φεράν Τόρες που είναι νοκ-άουτ με σοβαρό πρόβλημα, η ατυχία… χτύπησε την πόρτα του Ανσού Φατί για ακόμη μία φορά.

Ο 22χρονος άσος, που έχασε όλη την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στις ΗΠΑ, θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα λόγω ενός μυϊκού τραυματισμού που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μπαρτσελόνα.

Έτσι ξαφνικά ο Φλικ ξεμένει από επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και θα πρέπει να βρει τις λύσεις εκ των έσω. Με την επανέναρξη οι Καταλανοί παίζουν εκτός έδρας με τη Θέλτα (23/11) για το πρωτάθλημα και στο Champions League υποδέχονται την Μπρεστ που είναι μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης.

INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 13, 2024