Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στις ΗΠΑ. Ένας 46χρονος Δημοκρατικός από τη Μινεσότα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές και, αφού δολοφόνησε την τετραμελή οικογένειά του, στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο Άντονι Νέφιου αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ίδιος πίστευε ότι οι οπαδοί του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου θα τον έκαιγαν στον σταυρό, σαν μάγισσα.

Σύμφωνα με τη «New York Post», μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο 46χρονος επισκέφθηκε την πρώην σύζυγό του και την πυροβόλησε στο κεφάλι, ενώ δολοφόνησε και τον 15χρονο γιο τους.

Στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι του και σκότωσε την τωρινή σύζυγό του, αλλά και τον 7χρονο γιο τους. Μετά το μακελειό, έβαλε το πιστόλι στο στόμα και πάτησε τη σκανδάλη. Οι Αρχές τον εντόπισαν νεκρό σε μια λίμνη αίματος και μετά βρήκαν τα υπόλοιπα θύματα.

«Ο δράστης είχε ένα μοτίβο προβλημάτων ψυχικής υγείας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

