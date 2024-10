Δολοφόνησε τους γονείς της και έζησε με τα πτώματα τους για 4 χρόνια

Το αποτρόπαιο έγκλημα έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019 στο σπίτι του ζευγαριού στο Great Baddow του Essex, όπου η κατηγορούμενη συνέχισε να ζει με τα πτώματα των γονιών της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια αφού τους δολοφόνησε, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Virginia McCullough, 36 ετών, δηλητηρίασε τον πατέρα της, John McCullough, 70 ετών, με φάρμακα τα οποία συνέθλιψε και έβαλε στο ποτό του, δήλωσε η εισαγγελέας Lisa Wilding KC στο δικαστήριο του Chelmsford Crown Court.

Την επόμενη μέρα δολοφόνησε τη μητέρα της, Lois McCullough, 71 ετών.

Η εισαγγελέας περιγράφει ότι η McCullough «χτύπησε τη μητέρα της με ένα σφυρί και τη μαχαίρωσε πολλαπλές φορές στο στήθος με ένα κουζινομάχαιρο».

Η δράστης, έφτιαξε έναν αυτοσχέδιο τάφο στον οποίο τοποθέτησε την σορό του πατέρα της. Ο τάφος βρισκόταν στο γραφείο του και ήταν κατασκευασμένος από τούβλα τσιμέντου τα οποία είχε καλύψει με κουβέρτες και πίνακες ζωγραφικής.

Το σώμα της μητέρας της το τύλιξε με έναν υπνόσακο και το έκρυψε σε μία ντουλάπα σε υπνοδωμάτιο του τελευταίου ορόφου του σπιτιού, απ’ ότι αναφέρουν οι αρχές.

Οι δολοφονίες αποκαλύφθηκαν αφού οι γιατροί του ζευγαριού εξέφρασαν ανησυχία και η αστυνομία εισήλθε με τη βία στο σπίτι στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Για χρόνια η McCullough έλεγε ψέματα για το πού βρίσκονταν οι γονείς της, προσποιούμενη στους γιατρούς και τους συγγενείς ότι ήταν άρρωστοι, ήταν σε διακοπές ή έλειπαν σε μακρινά ταξίδια.

Το υλικό από την κάμερα της σύλληψης έδειξε την αστυνομία να εισέρχεται με τη βία στην κατοικία και να εντοπίζει την McCullough σε έναν διάδρομο, όπου ομολόγησε τα εγκλήματά της.

After Virginia McCullough was sentenced to life, police said the «vast levels of deceit, betrayal and fraud she engaged in» was on a «shocking and monumental scale» ⬇️

https://t.co/tOTz0Na3B8

— Sky News (@SkyNews) October 11, 2024