Ουρές στην Αυστραλία για το φυτό Amorphophallus Titanum που ανθίζει μία φορά στα δέκα χρόνια και… βρομάει

Στην πόλη Γκιλόνγκ, νότια της Μελβούρνης, χιλιάδες σχηματίζουν ουρές για να δουν και να μυρίσουν ένα σπάνιο φυτό.

«Είναι φριχτό,» είπε ένας επισκέπτης στο CNN, βήχοντας και κλείνοντας τη μύτη του με το χέρι.

«Μυρίζει σαν νεκρό πόσουμ», είπε χαρακτηριστικά ένα παιδί.

Fair to say there is some extreme interest in Geelong’s so-called corpse plant, or ‘amorphophallus titanum’, for those playing at home. It flowers every decade and lasts just 24-48 hours. Those on the way out of the botanic gardens report dry-retching. pic.twitter.com/0zYExprGcm

Το φυτό ονομάζεται Amorphophallus Titanum ή αλλιώς Titan Arum, το οποίο πήρε το όνομά του από την δυσοσμία που εκλύει όταν ανθίζει για να προσελκύσει επικονιαστές όπως σκαθάρια και μύγες.

Ωστόσο, ανθίζει απρόβλεπτα, μερικές φορές μόνο μία φορά κάθε 10 χρόνια, και κάθε ανθοφορία διαρκεί μόνο 24 έως 48 ώρες.

The corpse flower at the Geelong Botanic Gardens will soon bloom!

Like its name, the corpse flower smells like a rotting corpse when it blooms.

This rare event only happens every ten years and lasts 24–48 hours.

It’s expected to bloom between 5–10 November. pic.twitter.com/oEFYnq3qJ7

— City of Greater Geelong (@GreaterGeelong) November 1, 2024