Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Ισραήλ κατασκευαστικό έργο κατά μήκος της γραμμής Alpha που χωρίζει τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν από τη Συρία.

Πηγές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσαν στο Associated Press την είσοδο στρατευμάτων του Ισραήλ στην αποστρατικοποιημένη ζώνη για να ασφαλτώσουν δρόμους στα Υψίπεδα του Γκολάν. Όπως σημείωσαν, το Ισραήλ με την κίνησή του αυτή παραβιάζει τους κανόνες κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός κατεδαφίζει χωριά στον Λίβανο, όπου οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ έχουν δεχθεί πυρά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό βίας κατά μήκος της γραμμής Alpha, την οποία περιπολούν ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ από το 1974.

Σύμφωνα με το Associated Press, η κατασκευή κατά μήκος της γραμμής «Alpha» είναι μήκους άνω των 7,5 χιλιομέτρων και ξεκινά περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της ισραηλινής πόλης Majdal Shams, όπου μια επίθεση με ρουκέτα τον Ιούλιο σκότωσε 12 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο.

Επίσης, υπάρχει μια τάφρος ανάμεσα σε δύο αναχώματα, τμήματα της οποίας φαίνεται να έχουν στρωθεί με φρέσκια άσφαλτο, ενώ υπάρχει και ένας φράχτης προς τη συριακή πλευρά.

Αν και το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει την κατασκευή, έστειλε μια επιστολή 71 σελίδων τον περασμένο Ιούνιο στον ΟΗΕ, κατηγορώντας την Συρία ότι παραβιάζει την αποστρατικοποιημένη ζώνη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν μια ειρηνευτική δύναμη στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που ονομάζεται Δύναμη Παρατηρητών Αποδέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών ή UNDOF.

«Τους τελευταίους μήνες, η UNDOF παρατήρησε κατασκευαστική δραστηριότητα που διεξάγεται από τον Ισραηλινό Στρατό κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε στο AP ο εκπρόσωπος των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, Νικ Μπίρνμπακ.

Και πρόσθεσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, η UNDOF έχει παρατηρήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωπικό των IDF, οι ισραηλινοί εκσκαφείς, άλλος κατασκευαστικός εξοπλισμός και η ίδια η κατασκευή να εισβάλλουν στην περιοχή διαχωρισμού. Καμία στρατιωτική δύναμη, εξοπλισμός ή δραστηριότητα είτε από το Ισραήλ είτε από τη Συρία δεν επιτρέπεται στην περιοχή διαχωρισμού».

Η Συρία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι εξαπολύει επιθέσεις εναντίον της από εδάφη που κατέχει στα Υψίπεδα του Γκολάν.

