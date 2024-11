Κέιτ Μίντλετον: Γοητεύει στην πρώτη υψηλού προφίλ εμφάνιση της μετά τις χημειοθεραπείες, εκνευρίζει τη Μέγκαν Μαρκλ

Στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της μετά τις χημειοθεραπείες η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε με τη διάθεση και εμφάνιση της δίπλα από τον σύζυγο της Ουίλιαμ.

Λαμπερή με μαύρο φόρεμα και την παπαρούνα, σύμβολο των νεκρών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο πέτο η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για να παραστεί στο φεστιβάλ της «Ημέρας Μνήμης».

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στα επίσημα της καθήκοντα με την εμφάνιση να είναι η πρώτη υψηλού προφίλ εμφάνιση της μέλλουσας βασίλισσας της Γηραιάς Αλβιώνας, μετά την ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο ότι ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της μετά τη διάγνωση της με καρκίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον είχε πραγματοποιήσει μια μη προγραμματισμένη εμφάνιση στις 10 Οκτωβρίου στο Σάουθπορτ.

Η πρώτη αυτή επίσημη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στο Royal Albert Hall χαιρετήθηκε από τον βρετανικό τύπο ως απόλυτα επιτυχημένη ενώ οι συντάκτες του παλατιού υπογράμμισαν την κινησιολογία και το χαμόγελο της.

Η Κέιτ Μίντλετον ήταν αυτό που την έχει κάνει να είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους Βρετανούς, χαμογελαστή, χωρίς υπερβολές, οικεία και με πλήρη επίγνωση του ρόλου και του θεσμού που τιμούσε αυτό το βράδυ.

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στα επίσημα καθήκοντα της μετά από μήνες απουσίας στην εκδήλωση συνοδευόμενη από τον διάδοχο του θρόνου και σύζυγο της πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Στην ίδια εκδήλωση παρίστανται ο βασιλιάς Κάρολος χωρίς της Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της, ο αντιναύαρχος Τίμοθι Λόρενς και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Όπως έχει ανακοινωθεί η Κέιτ Μίντλετον που τον περασμένο Μάρτιο δημοσιοποίησε τη διάγνωση της με καρκίνο, αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα δώσει και την Κυριακή το παρών στην ετήσια λειτουργία της «Ημέρας Μνήμης» (Remembrance Day) στο Κενοτάφιο, όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα δεν έδωσε το παρών στις εκδηλώσεις για την «Ημέρα Μνήμης» αυτό το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας λοίμωξης στο αναπνευστικό που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, οι βασιλικοί γιατροί πρότειναν στη σύζυγο του βασιλιά Καρόλου να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις και να φροντίσει την υγεία της.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού επιβεβαίωσε το Σάββατο: «Ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών για να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωση από μια εποχική λοίμωξη στο στήθος και για να προστατευθούν άλλοι από οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο, η Αυτή Μεγαλειότητα δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις Μνήμης του Σαββατοκύριακου».

Η βασίλισσα ελπίζει να έχει αναρρώσει την επόμενη εβδομάδα ειδικότερα μέχρι την προσεχή Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, που ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα 76α γενέθλιά του.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν «εκθαμβωτική» έγραψε ο βρετανικός τύπος με πολλούς να αναφέρουν ότι για ακόμη μια φορά θυμίζει τη μητέρα του Ουίλιαμ και «πριγκίπισσα του λαού» Νταϊάνα.

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με ένα μεσάτο μαύρο φόρεμα, πέρλες και ένα classy beauty look.

