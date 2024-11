Η Κέιτ Μίντλετον όπως δεν την έχετε ξαναδεί- Η φωτογραφία της από τα χρόνια που φοιτούσε στο στο St. Andrews

Μια φίλη της πριγκίπισσας της Ουαλίας από το πανεπιστήμιο μοιράστηκε μια φωτογραφία της «στοργικής και προσγειωμένης» Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο St. Andrews.

Η Κέιτ Μίντλετον γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2001 κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας που φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο αυτό.

Πριν λίγες μέρες, η Λώρα Γουόρσορ- η οποία διέμενε στις ίδιες εστίες με την Κέιτ Μίντλετον – μοιράστηκε μια φωτογραφία από ένα πάρτι στο διαμέρισμα της Hope Street, όπου έμενε το πριγκιπικό ζεύγος στο δεύτερο έτος των σπουδών του.

Η Λώρα Γουόρσορ μοιράστηκε την εικόνα αυτή για να δείξει την υποστήριξή της προς την πριγκίπισσα της Ουαλίας, δεδομένων των προβλημάτων υγείας της.

Στη λεζάντα, η πρώην συμφοιτήτρια της πριγκίπισσας στο πανεπιστήμιο – που τώρα είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός – έγραψε: «Στέλνω αγάπη στην Κέιτ Μίντλετον, τη μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας και τη συμφοιτήτριά μου στο πανεπιστήμιο! Εδώ ήμασταν μαζί σε ένα πάρτι στο διαμέρισμα της Hope Street. Έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις από το κολέγιο με την Κέιτ.

»Είναι ο πιο ευγενικός, στοργικός, προσγειωμένος, αυθεντικός άνθρωπος και είναι απίστευτο να τη βλέπεις να λάμπει τόσο έντονα και να εμπνέει τον κόσμο με τη συμπόνια και το θάρρος της».

Το 2011, η Λώρα δήλωσε στη Daily Mail ότι ζούσε στο St Salvator’s Hall κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του βασιλικού ζεύγους στο Πανεπιστήμιο St Andrews και τους είδε να ερωτεύονται.

Η τραγουδίστρια – που επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά την αποφοίτησή της – είπε ότι το ζευγάρι είχε άμεση χημεία και είχε ερωτευτεί ο ένας τον άλλον μήνες πριν τον Μάρτιο του 2002, όταν ο Ουίλιαμ είδε την Κέιτ φορά ένα see-through φόρεμα και την περιέγραψε ως «καυτή» στη φοιτητική επίδειξη μόδας, που διοργάνωσε η σχολή ώστε να μαζευτούν χρήματα για τις οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου.

‘Wow. Kate’s hot!’: What Prince William said the night he paid (via a friend) for a table to watch the university fashion show where the future Princess of Wales wore racy dress https://t.co/A72toMkWuO pic.twitter.com/uU1zFfdfdU

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 26, 2024