Τι κοινό έχουν οι Πολ Μεσκάλ και Τιμοτέ Σαλαμέ; Τους εξαθλιωμένους σωσίες τους

Πριν από δύο εβδομάδες, ένας διαγωνισμός για την εύρεση του σωσία του Τιμοτέ Σαλαμέ στη Νέα Υόρκη οδήγησε σε μία σύλληψη, πρόστιμο 500 δολαρίων για έναν «διαγωνισμό κοστουμιών που δεν επιτρεπόταν» και μια έκπληξη όταν ο πραγματικός Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε το παρών προκαλώντας χάος.

Αυτή την εβδομάδα ένα παρόμοιο κάλεσμα έλαβε χώρα στο Δουβλίνο -αυτή τη φορά για να βρεθεί ένας Ιρλανδός σωσίας του Πολ Μεσκάλ, του αστέρα του τηλεοπτικού Normal People και τον επερχόμενο Μονομάχο στο Gladiator 2. Τα πράγματα πήγαν κάπως πιο ήρεμα αυτή τη φορά.

Πολλοί από τους διαγωνιζόμενους δήλωσαν συμμετοχή και ο νικητής είχε καταβάλει λίγη περισσότερη προσπάθεια, ντυμένος με ακουστικά, κουκούλα και λευκό αθλητικό σορτς.

Ο Τζακ Ουόλ Ο’Ράϊλι – με το παρατσούκλι Earbuds Paul- ήταν το ξεκάθαρο φαβορί των έξι διαγωνιζομένων.

Το ρεσιτάλ του σε ένα διάλογο από το Normal People («Είσαι πολύ καλά» είπε) κέρδισε το ενθουσιώδες χειροκρότημα του πλήθους και τον όρισε νικητή.

«Νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις καθώς ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα έδινε στον Τιμοτέ Σαλαμέ τόση σημασία αν δεν ήμασταν όλοι κάπως εξαθλιωμένοι»

«Είμαι πολύ περήφανος, ήταν ένα καλό buzz», είπε ο Ο Ράιλι στον Irish Independent, πιστώνοντας τη νίκη του στο ότι κέρδισε «τη γενετική λαχειοφόρο αγορά του Πολ Μεσκάλ».

Ο νικητής κέρδισε ελάχιστα. Μια γιγάντια επιταγή για 20 ευρώ «ή τρεις μπύρες». Αν και η επιταγή έφερε το λογότυπο Lidl, ο διαγωνισμός δεν είχε κάποια επίσημη χορηγία από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

«Νομίζω ότι υπάρχει ένας Πολ Μεσκάλ σε όλους μας», είπε από το βάθρο δίνοντας και το λόγο γιατί αυτές οι εκδηλώσεις αξίζει να διοργανώνονται.

Φταίει το γεωπολιτικό κλίμα, είπε. «Νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις καθώς οι άνθρωποι περνούν δύσκολες στιγμές. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα έδινε στον Τιμοτέ Σαλαμέ τόση σημασία αν δεν ήμασταν όλοι κάπως εξαθλιωμένοι» πρόσθεσε.

Ο Ο’Ράιλι είναι άνεργος και είπε ότι είναι πιθανό να ξοδέψει τα είκοσι ευρώ σε κάποιο παντοπωλείο. Στα δώρα για τη διάκριση του είναι και ένα σορτς της Γαελικής Αθλητικής Ένωσης που δώρισε η εταιρεία αθλητικών ειδών O’Neills.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στην πλατεία Σμιθφιλντ, κοντά στον κινηματογράφο Light House, όπου ήταν προγραμματισμένη να γίνει η πρεμιέρα του πρώτου blockbuster του Μεσκάλ, το Gladiator 2, αργότερα το ίδιο βράδυ. Ο ίδιος ο ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στην απογευματινή εκδήλωση.

Ο Ο’Ράιλι είπε στον Irish Independent ότι είχε την αίσθηση ότι ο Μεσκάλ πιθανότατα είχε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα, αλλά «θα ήθελε πολύ να καθίσει και να πιει έναν καφέ ή μια μπύρα μαζί του».

Ο νικητής ανακηρύχθηκε ανάμεσα σε έξι που νόμιζαν ότι μοιάζουν με τον Πολ Μεσκάλ, ανάμεσα τους ήταν ο 25χρονος Λιαμ Φέρνες -Πολ ο Casual- και οι Tall Paul, Gurriers Paul και Dennys Paul.

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχαν επιλέξει να αναπαράγουν κάποια ατάκα του Μεσκάλ από το δράμα Aftersun ή το γεμάτο θλίψη All of Us Strangers.

Ο Marcus O’Laoire, ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης, είπε ότι ο Mescal «αντιπροσωπεύει την Ιρλανδία πολύ καλά. Δεν είναι μόνο οι πατάτες και οι μπύρες, η Ιρλανδία είναι τα κοντά σορτς και η δύναμη».

Ο Πολ Μεσκάλ πρωταγωνιστεί στο sequel του Μονομάχου του Ρίντλεϊ Σκοτ που έχει εξοργίσει του ιστορικούς με συμπρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στις 15 Νοεμβρίου.

Ο Μεσκάλ πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσει στο Hamnet, την κινηματογραφική μεταφορά της Chloé Zhao του μυθιστορήματος της Maggie O’Farrell, στο οποίο υποδύεται τον Ουίλιθαμ Σαίξπηρ αλλά και το The History of Sound, ένα ρομάντζο που διαδραματίζεται κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, με τον Josh O’Connor.

Σήμερα, 9/11, ένας ακόμη διαγωνισμός για τον σωσία του Χάρι Στάιλς θα λάβει χώρα, αυτή τη φορά στο Λονδίνο.