Πόλη στις ΗΠΑ αίρει την ποτοαπαγόρευση μετά 120 χρόνια

Μια μικρή πόλη των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει την πώληση αλκοόλ και την ύπαρξη μπαρ για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια, καθώς διατηρούσε σε ισχύ το νόμο περί ποτοαπαγόρευσης.

Πρόκειται για το Haddon Heights, μια πόλη 7.500 κατοίκων 10 μίλια νοτιοανατολικά της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, που μέχρι πρότινος ήταν ένας από τους 30 δήμους της περιοχής που απαγόρευε την πώληση οινοπνευματωδών ποτών.

People living in Haddon Heights in South Jersey have had to travel to another town to buy alcohol. Things could change after Election Day. @HughesCBS3 reports. https://t.co/pmXb6KCXjS

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, πρόσφατα έγινε δημοψήφισμα με το 62% του πληθυσμού να ψηφίζει υπέρ της άρσης απαγόρευσης, ενώ μόνο το 38% ζήτησε να συνεχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή τον προηγούμενο αιώνα.

Voters in dry Haddon Heights will decide Tuesday whether they think the borough should permit alcohol sales for the first time in 120 years. https://t.co/wsqOjbt3RT

