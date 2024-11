Exit polls: 7 στους 10 ανησυχούν για την βία μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα πρώτα exit polls οι ψηφοφόροι απάντησαν για το πώς αισθάνονται για την εκλογική διαδικασία και τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Μόλις λίγο κάτω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι η δημοκρατία απειλείται «πολύ» ή «κάπως» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επίσης περίπου επτά στους δέκα ψηφοφόρους σε αυτά τα τρέχοντα δεδομένα ανησυχούσαν για τη βία που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CBS λέει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του – από τη δεκαετία του 1970 – που το exit poll ρωτά τους ψηφοφόρους για την προοπτική της βίας, καθώς φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Επτά στους δέκα ψηφοφόρους ήταν πεπεισμένοι ότι οι εκλογές διεξήχθησαν δίκαια και με ακρίβεια, αλλά αυτή η άποψη διχάζεται με βάση την ψήφο, με τους υποστηρικτές της Χάρις να είναι πολύ πιο σίγουροι.

Ωστόσο ακόμα και οι υποστηρικτές του Τραμπ ήταν εξίσου διχασμένοι.

CBS NEWS EXIT POLLS: The state of democracy and the economy are the top issues for 2024 voters, early exit polls show. The economy is the top issue for Trump voters, followed by immigration. And democracy is the top concern for the Harris voters, followed by abortion.… pic.twitter.com/YbWi2YgDbV

— CBS News (@CBSNews) November 5, 2024