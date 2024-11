Κλίμα πόλωσης τρεις μέρες πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ – Αμφίρροπο το αποτέλεσμα, φόβοι για επεισόδια

Παραμένει το κλίμα πόλωσης στις ΗΠΑ, με τους Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινούν σήμερα δυναμικά το τελευταίο σαββατοκύριακο της προεκλογικής εκστρατείας για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Στην καθημερινή αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης, προστίθενται και οι φόβοι για επεισόδια μετά τις 5 Νοεμβρίου, κυρίως εάν το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο όπως προβλέπουν όλες οι δημοσκοπήσεις.

Σε μια χώρα πολιτικά κατακερματισμένη, τίποτα δεν μοιάζει να μπορεί να μετακινήσει τις γραμμές μεταξύ των δύο αντιπάλων που όλα τους χωρίζουν.

🔹HARRIS & TRUMP FIGHT FOR AN EDGE IN POLLS & ▪️TRUMP DELIVERS LOW-ENERGY MESSAGE IN MI 🔹also TRUMP SAYS HE HAS 97% CHANCE OF WINNING – AS POLLS TIP HARRIS WIN.

🇺🇸Election results could take days until called. Media will likely call the results based on data from election… pic.twitter.com/1CDv60bR0i

