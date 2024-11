Τι συμβαίνει στο σώμα μας μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα από τη γυμναστική;

Η γυμναστική με αντιστάσεις πρόκειται για ένα από τα καλύτερα είδη άσκησης, καθώς μεταξύ άλλων βελτιώνει την μυϊκή δύναμη και συμβάλλει στην προστασία των αρθρώσεων από τραυματισμούς. Ταυτόχρονα διατηρεί την ευελιξία και την ισορροπία, δύο παράγοντες που είναι κομβικοί για την υγιή γήρανση και ανεξαρτησία όσο μεγαλώνουμε.

Μια προπόνηση με αντιστάσεις περιλαμβάνει την χρήση οποιασδήποτε αντίστασης, χρησιμοποιείτε δηλαδή εξωτερικές αντιστάσεις για να δουλέψετε τους μυς σας, από το δικό σας σωματικό βάρος μέχρι μπάλες, ελεύθερα βάρη ή λάστιχα.

Για να δούμε αποτελέσματα, εκτός από μια ισορροπημένη διατροφή, χρειάζεται συνέπεια τόσο στις προπονήσεις όσο και στα λεγόμενα “rest days”, τις ημέρες που παίρνουμε ρεπό από την γυμναστική για να δώσουμε στο σώμα τον απαραίτητο χρόνο για να ξεκουραστεί και να ανακάμψει, ώστε να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα.

Τι θα συμβεί όμως, εάν το διάλειμμα κρατήσει για περισσότερο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός τραυματισμού; Αυτό ήταν το ζήτημα νέας μελέτης που διεξήχθη από τους ερευνητές του University of Jyväskylä’s Faculty of Sport and Health Sciences, που διερεύνησαν πώς ένα διάλειμμα 10 εβδομάδων από την προπόνηση με αντιστάσεις επηρέασε τη μέγιστη δύναμη και το μέγεθος των μυών.

Τι θα συμβεί εάν κάνουμε μεγάλο διάλειμμα από την γυμναστική με αντιστάσεις;

Όπως αναφέρουν, ένα διάλειμμα 10 εβδομάδων στα μισά 20 συνολικά εβδομάδων προπόνησης με αντιστάσεις φάνηκε να έχει μικρή επίδραση στην μυϊκή ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, η μέγιστη δύναμη φάνηκε να διατηρείται καλύτερα από το μέγεθος των μυών.

Η μελέτη συνέκρινε τα αποτελέσματα 20 εβδομάδων προπόνησης με αντιστάσεις σε δύο ομάδες, μία που ακολουθούσε μια συνεχή ρουτίνα προπόνησης και μία με διάλειμμα 10 εβδομάδων στη μέση.

Η μέγιστη δύναμη και ανάπτυξη του μυϊκού μεγέθους φάνηκαν να είναι παρόμοιες και στις δύο ομάδες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ίδια επίπεδα προόδου και στις δύο ομάδες οφείλονταν στο γεγονός ότι η μέγιστη δύναμη και ιδιαίτερα το μέγεθος των μυών επέστρεψαν γρήγορα στα πρότερα επίπεδα πριν το διάλειμμα.

Πόσο γρήγορα επανερχόμαστε;

«Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων μετά το διάλειμμα, η πρόοδος ήταν πολύ γρήγορη και μετά από μόλις πέντε εβδομάδες επανεκκίνησης της άσκησης, οι συμμετέχοντες είχαν επιστρέψει στα πρότερα επίπεδα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερευνητές.

«Στην ομάδα που δεν έκανε διάλειμμα, παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος επιβραδύνθηκε μετά τις πρώτες δέκα εβδομάδες», προσθέτουν. «Αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν υπήρχε διαφορά στο μέγεθος των μυών ή στην ανάπτυξη της δύναμης μεταξύ των ομάδων».

Παράλληλα η μέγιστη δύναμη φάνηκε να διατηρείται καλύτερα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από το μέγεθος των μυών, «που θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι αλλαγές στο νευρικό σύστημα μπορεί να είναι πιο μόνιμες από τις περιφερειακές αλλαγές στους μύες» καταλήγουν οι ερευνητές.

* Πηγή: Vita