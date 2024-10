Μας χαρίζει το τρέξιμο χρόνια ζωής;

Το τρέξιμο έχει αγαπηθεί από πολλούς και όχι αδίκως, αφού ωφελεί σώμα και ψυχή. Μπορεί όμως να μας δώσει την πολυπόθητη μακροζωία; Την απάντηση προσπάθησε να δώσει πρόσφατη μεγάλης κλίμακας επιστημονική μελέτη, που διερεύνησε τη σχέση μεταξύ διαφορετικών αθλημάτων και μακροζωίας, αποκαλύπτοντας εάν το τρέξιμο ή άλλες δραστηριότητες μπορούν πραγματικά να σας χαρίσουν χρόνια.

Αθλητισμός και διάρκεια ζωής

Ερευνητές από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Βιολογία της Γήρανσης (European Research Institute for the Biology of Ageing, ERIBA) ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 95.000 αθλητές σε 183 χώρες, αντιπροσωπεύοντας συνολικά 44 διαφορετικούς αθλητικούς κλάδους. Στόχος τους ήταν να ανακαλύψουν πώς διαφορετικά αθλήματα επηρέασαν το προσδόκιμο ζωής, συγκρίνοντας την ηλικία θανάτου των αθλητών με αυτές του γενικού πληθυσμού.

Αν και οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν ως επί το πλείστον άνδρες (95,5% των δεδομένων), τα ευρήματα παραμένουν συναρπαστικά, μιας και διέφεραν ανάλογα με το άθλημα.

Το τρέξιμο χαρίζει χρόνια;

Αν και το τρέξιμο δεν αποτέλεσε την κορυφαία επιλογή, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η αερόβια άσκηση και τα μεικτά αθλήματα έδειξαν σταθερά θετικό αντίκτυπο στη μακροζωία, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στα γνωστά καρδιαγγειακά οφέλη του τρεξίματος, όπως η βελτίωση της υγείας της καρδιάς, η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και ο μειωμένος κίνδυνος παθήσεων, όπως η υπέρταση ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το τρέξιμο βοηθά στην ενίσχυση της αντοχής και της υγείας συνολικά, παράγοντες εξαιρετικά κρίσιμοι για τη μακροζωία.

Πώς συγκρίνονται άλλα αθλήματα

Ενώ το τρέξιμο είναι εξαιρετικό για την καρδιά, άλλα αθλήματα όπως το άλμα επί κοντώ και η ακροβατική γυμναστική φάνηκε να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο, με τους αθλητές να κερδίζουν έως και 8,4 επιπλέον χρόνια ζωής. Από την άλλη πλευρά, αθλήματα όπως το βόλεϊ και η πάλη συνδέθηκαν με μείωση της διάρκειας ζωής, πιθανώς λόγω υψηλής σωματικής καταπόνησης ή παραγόντων που σχετίζονται με το βάρος.

Μεικτά αθλήματα που συνδυάζουν αερόβια και αναερόβια άσκηση, όπως η κωπηλασία ή το τένις, έδειξαν επίσης σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα στην παράταση της διάρκειας ζωής τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών αθλητριών.

Πώς μας βοηθά το τρέξιμο

Το τρέξιμο αποτελεί ένα είδος αερόβιας προπόνησης, που μπορείτε να κάνετε οπουδήποτε με ελάχιστο εξοπλισμό (ένα ζευγάρι καλά αθλητικά για τρέξιμο). Η αερόβια άσκηση βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το οξυγόνο, το οποίο ενισχύει την υγεία και την αντοχή της καρδιάς.

Αυτό, με τη σειρά του, συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις, δύο σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι δρομείς τείνουν να διατηρούν καλύτερη σύσταση σώματος, πιο δυνατά οστά και μειωμένα επίπεδα φλεγμονής, τα οποία συμβάλλουν στη μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή. Για αυτό συνεχίστε να «γράφετε χιλιόμετρα», γεμίζοντας την καθημερινότητά σας με δραστηριότητες που απολαμβάνετε… Γιατί το παν είναι η κίνηση.

* Πηγή: Vita