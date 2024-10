Η «γκάφα» Μπάιντεν που αποκάλεσε τους ψηφοφόρους του Τραμπ σκουπίδια, προκάλεσε ακόμα έναν γύρο αντιπαράθεσης στην προεκλογική κούρσα των ΗΠΑ με μπόλικη μιντιακή αστερόσκονη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ για να «απαντήσει» στον Μπάιντεν αποφάσισε να ντυθεί οδοκαθαριστής, να νοικιάσει απορριμματοφόρο με το σήμα της προεκλογικής καμπάνιας και από τη θέση του οδηγού να απαντήσει στις ερωτήσεις των ΜΜΕ.

«Πώς σας φαίνεται το σκουπιδιάρικο μου;» ρώτησε ο Τραμπ τους δημοσιογράφους μέσα από το απορριμματοφόρο προσθέτοντας «αυτό είναι προς τιμήν της Κάμαλα και του Τζο Μπάιντεν».

Παράλληλα ο Τραμπ επιχείρησε να διατηρήσει εκ νέου αποστάσεις από τον κωμικό Τόνι Χίντσκλιφ, το ρατσιστικό «αστείο» του οποίου για τους κατοίκους του Πουέρτο Ρίκο σε συγκέντρωση του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

«Δεν ξέρω τίποτα για τον κωμικό. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν τον έχω δει ποτέ. Άκουσα ότι έκανε μια δήλωση. Είναι κωμικός, τι να σας πω. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν» είπε ο Τραμπ για να προσθέσει αμέσως μετά «αγαπώ το Πουέρτο Ρίκο και το Πουέρτο Ρίκο με αγαπάει».

Ο Τόνι Χίντσκλιφ είχε αναφέρει σε προεκλογική συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών το Πουέρτο Ρίκο ως «νησί σκουπιδιών» με τις αντιδράσεις για το ρατσιστικό σχόλιο να είναι ιδιαίτερα έντονες τις επόμενες ημέρες.

Οι αντεγκλήσεις μεταξύ Τραμπ, Μπάιντεν και Χάρις ξεκίνησαν από αυτό το ρατσιστικό σχόλιο.

Ο Τραμπ όταν έφτασε στη συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν φόρεσε εκ νέου το πορτοκαλί γιλέκο.

