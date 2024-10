Αρκάς: Η «καλημέρα» των πρόωρων Χριστουγέννων

Την «καλημέρα» του μας λέει ο Αρκάς για άλλη μια μέρα.

Ο σκιτσογράφος σήμερα έχει βάλει δύο χαρακτήρες να συνομιλούν οι οποίοι αναπαριστούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Στο σκίτσο της Πέμπτης βλέπουμε τον Δεκέμβριο να ρωτά τον Νοέμβριο: «Άντε! Ακόμα να τελειώσει ο Οκτώβρης;». Τότε ο Νοέμβριος τον ρωτά «γιατί βιάζεται» να τελειώσει ο μήνας και ο Δεκέμβριος του απαντά: «Μ’ έχει πιάσει φαγούρα από τα ψεύτικα γένια!».

Βέβαια, ο «Δεκέμβριος» δεν είναι ο μόνος που αισθάνεται έτσι. Νωρίτερα, αυτόν τον μήνα, η Μαράια Κάρεϊ – την οποία λόγω του single της «All I Want For Christmas Is You» την έχουμε ταυτίσει με την γιορτινή περίοδο- ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, με το οποίο υπενθύμισε στο κοινό της ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για τα Χριστούγεννα.

Η τραγουδίστρια μάλλον «ανέβασε» το εν λόγω βίντεο γιατί είναι σύνηθες οι εορταστικοί στολισμοί να ξεκινούν παρα πολύ νωρίς σε καταστήματα, αλλά και μπαλκόνια που γεμίζουν πολύχρωμα φωτάκια, ενώ καλά- καλά δεν μπήκε ο Νοέμβριος.

Παράλληλα, το single αυτό δεν είναι ταυτισμένο με την περίοδο αυτή μόνο λόγου του τίτλου του, αλλά, όπως όλοι μπορούμε να παραδεχτούμε, και λόγω της επαναληψιμότητάς του κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Να θυμίσουμε επίσης ότι κάθε χρόνο, λίγο μετά το Χάλογουιν, η τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, με διάφορα βίντεο στα social media.