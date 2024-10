Οι αρχές του Ιράν ακρωτηρίασαν τα δάκτυλα δύο ανδρών που είχαν καταδικαστεί για κλοπή, μια τιμωρία που σπανίως επιβάλλεται σε αυτήν τη χώρα όπου ο ποινικός κώδικας επιτρέπει τη χρήση της, κατήγγειλαν σήμερα οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στους δύο άνδρες, δύο αδέλφια κουρδικής καταγωγής, ακρωτηρίασαν χθες, με τη χρήση γκιλοτίνας, τα τέσσερα δάκτυλά τους από το δεξί χέρι τους στη φυλακή Ούρμια, στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με διαφορετικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική φροντίδα, διευκρινίζεται σε αυτά τα έγγραφα.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως τα δύο αδέλφια, ο Σαχάμπ και η Μεχρντάντ Τεϊμούρι, είχαν αρχικά συλληφθεί για κλοπή το 2019 και καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και σε ακρωτηριασμό δακτύλων.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Two brothers had sentences of finger amputation carried out in Urmia Prison today for theft convictions. Amputation as punishment violates international human rights standards.#Iran #InhumanPunishment

Read more in HRANA’s report: https://t.co/MuFepniZka pic.twitter.com/bQ7ln60Yso

— HRANA English (@HRANA_English) October 29, 2024