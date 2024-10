Μητσοτάκης: Οι καρδιές μας στον λαό της Ισπανίας – Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα

Μήνυμα για τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν την Ισπανία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέγραψε στα Αγγλικά πως «our hearts go out to the people of Spain as they endure the devastation caused by these catastrophic floods. I extend my deepest condolences to the families of the victims. Greece stands in solidarity with you during this difficult time».

Η ανεπίσημη μετάφραση των λεγομένων του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η εξής: «Οι καρδιές μας είναι στον λαό της Ισπανίας που υπομένει τις συνέπειες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Στους 51 ανέβηκαν οι νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες στην Ισπανία

Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης στη Βαλένθια, στην Ισπανία, δήλωσε στο Reuters, ότι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 51 άνθρωποι. Οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν απομονωμένοι σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο κυβερνήτης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκε ένας απροσδιόριστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν έδωσε αριθμό «από σεβασμό προς τις οικογένειες». Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον τρεις αγνοούμενους στη συγκεκριμένη πόλη.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους παγιδευμένους στα νερά των πλημμυρών, αρκετοί από τους οποίους κρέμονται από δέντρα για να μην παρασυρθούν

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκλήθηκαν από ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται στα νότια και ανατολικά της χώρας είχαν πλημμυρίσει δρόμους και πόλεις την Τρίτη, ωθώντας τις αρχές στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο να συμβουλεύσουν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητο ταξίδι, μεταδίδει το Reuters.