«Με είχε σαν ένα κομμάτι κρέας»: Ο Τζον Φάρναμ, η επιτυχία, η ενοχή και ο κακοποιητικός μάνατζερ

Σε έναν κόσμο με Τέιλορ Σουίφτ και Τζάστιν Μπίμπερ, το όνομά του μάλλον δεν λέει και πολλά σε κάποιον. Άλλωστε έχει να κυκλοφορήσει κάποια νέα δουλειά εδώ και περίπου 15 χρόνια. Ωστόσο ο Τζον Φάρναμ είναι pop star. Για την ακρίβεια ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής της Αυστραλίας.

Με ψευδώνυμο «Η Φωνή» (καμία σχέση με τον Φρανκ Σινάτρα), ο 75χρονος καλλιτέχνης έγραψε τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία της χώρας των καγκουρό. Παιδί θαύμα προτού καν γίνει 18 ετών, pop idol για τα επόμενα δέκα χρόνια, ο μοναδικός Αυστραλός μουσικός που είχε ένα κομμάτι στο Νο1 των charts για πέντε συνεχόμενες δεκαετίες.

Και τώρα, στη δύση της καριέρας του, μακριά από τα δισκογραφικά φώτα, ο Τζον Φάρναμ αποφάσισε να κάνει γνωστή την κακοποιητική σχέση που είχε με τον πρώτο μάνατζέρ του. Τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε και τον έκανε σταρ. Τον άνθρωπο, που όμως, πάνω από όλα ήθελε να τον ελέγχει σαν ένα παιχνίδι.

