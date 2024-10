Μηνύματα συμπαράστασης προπονητών της Premier League προς τον Τεν Χαγκ (vid)

Προπονητές σε όλη την Premier League εξέφρασαν τη συμπάθειά τους στον Έρικ τεν Χαγκ , μια μέρα μετά την απόλυση του Ολλανδού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους περισσότερους να λένε ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ίδια μοίρα οποιαδήποτε μέρα.

Η Γιουνάιτεντ όρισε τον βοηθό προπονητή του και πρώην επιθετικό Ρουντ φαν Νίστελροϊ να αναλάβει προσωρινά με τον σύλλογο να βρίσκεται στην 14η θέση της βαθμολογίας της Premier League μετά από εννέα αγώνες και στην 21η στον πίνακα του Europa League.

«Λυπάμαι πολύ γι ‘αυτόν, είναι μια από τις καλύτερες δουλειές στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα. «Υπάρχουμε μόνο εμείς, δεν είμαστε δάσκαλοι ή αρχιτέκτονες ή κάτι τέτοιο. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα επιστρέψει πιο δυνατός. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά καλά, απολύεσαι. Κανείς δεν είναι διαφορετικός, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».

🗣️ «We know what he did at Ajax, he won two trophies over here»

Arne Slot says he his thoughts are with Erik ten Hag but feels the former Manchester United manager will be at another big club in the near future 🔴 pic.twitter.com/B05x2TyBXg

