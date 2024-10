Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον της περιφέρειας Βαρόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ένα βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αιθανόλης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

💥 Russia: Alcohol distillery destroyed by Ukrainian drones in Novokhopyorsk, Voronezh region. pic.twitter.com/lZjLcXqX3W

Ενας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα UAV, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του εργοστασίου, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Διευκρίνισε πως η κατάσταση του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία και ότι δέχεται ιατρική φροντίδα.

Voronezh region of ruzzia. An ethanol-alcohol distillery burns in the village of Krasnoye in the Novokhopersk district.

The mean Ukrainians are putting Christmas celebrations at risk.

Red line crossed 🙅 pic.twitter.com/Ki6UixW7tK

— Rocke Fella – NAFO Raccoon △ (@NAFORaccoon) October 27, 2024