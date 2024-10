Ρωσική πυραυλική επίθεση χθες Παρασκευή το βράδυ εναντίον της πόλης Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο δύο ενηλίκων και ενός παιδιού και τον τραυματισμό ακόμη 19 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Από άλλα ρωσικά νυχτερινά πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εξάλλου πλήγμα με drone εναντίον κτηρίου κατοικιών στο Κίεβο προκάλεσε χθες τον θάνατο μίας εφήβου και τον τραυματισμό πέντε ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ντνίπρο, περιλαμβανομένου ενός παιδιού. Δεκαεννέα άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι παιδιά», ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ.

Οκτώ άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από αυτή την «επίθεση με πυραύλους» που σημειώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυκτα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κτήρια κατοικιών, σπίτια καθώς και στις εγκαταστάσεις ενός νοσοκομείου.

Ο Λισάκ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κατεστραμμένα κτήρια, περιτριγυρισμένα από ερείπια, και κάτι που μοιάζει με δωμάτιο νοσοκομείου με τα τζάμια σπασμένα.

⚡ UPD: Three killed, including a child, and 19 injured, including four children, as a result of Russian attack on Dnipro tonight.

At least 16 residential buildings were destroyed or damaged. A hospital was damaged.

📷: Dnipropetrovsk Regional Administration pic.twitter.com/E2t0Y1K63I

— UNITED24 Media (@United24media) October 26, 2024