Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει «ένα φάσμα απαντήσεων», αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

«(Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας) εξετάζει πώς θα απαντήσει σε ενδεχόμενα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς μέσα στη ρωσική επικράτεια, θα δώσει ένα φάσμα απαντήσεων», δήλωσε ο Πούτιν στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Telegram του Ζαρούμπιν.

JUST IN – Putin said Sunday he hoped the West “heard” his warning about the danger of a direct war with NATO if it allowed Ukraine to use long-range weapons against Russia

