Boy George: Η πώληση ενός πίνακα είναι σαν το χειροκρότημα στη σκηνή

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Boy George εξερευνά τη σχέση των διασημοτήτων με την φήμη σε μια νέα συλλογή έργων τέχνης.

Ο George έχει απεικονίσει τους αστέρες της μουσικής David Bowie, Madonna και Prince μαζί με μια αυτοπροσωπογραφία του από την εποχή των «Culture Club» για το «Fame», μια συλλογή περιορισμένης έκδοσης στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα πολύχρωμα πορτρέτα του Bowie, της Madonna και του Prince, που ονομάζονται «Yamamoto», «Madame X» και «Purple Reign», αντίστοιχα, απεικονίζουν το είδωλό του Bowie με το κοστούμι του «Tokyo Pop», τη Madonna ως το alter ego της Madame X – που είναι και το όνομα του άλμπουμ της για το 2019 – και τον Prince με ένα μοβ παλτό, ως αναφορά στο άλμπουμ του «Purple Rain» του 1984.

Τα έργα κρέμονται δίπλα σε παλαιότερους πίνακες του George, συμπεριλαμβανομένων άλλων πορτραίτων διασημοτήτων με περίπλοκα χάντρες, καρφιά, πούλιες και παραμάνες.

Ο εκκεντρικός Boy George

Ο frontman των «Culture Club», του οποίου το πραγματικό όνομα είναι George O’Dowd, έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη χαρακτηριστική φωνή και την πολύχρωμη εμφάνισή του, καθώς το συγκρότημα κατέκτησε την κορυφή των charts με τραγούδια όπως το «Do You Really Want to Hurt Me?» και το «Karma Chameleon».

Τι σημαίνει η έκθεση «Fame»

Όταν ρωτήθηκε για το τι σημαίνει η εν λόγω έκθεση τέχνης και τα έργα που την απαρτίζουν ο θρυλικός καλλιτέχνης απάντησε: «Είναι πραγματικά μια αντανάκλαση του εαυτού μου και του πώς βλέπω τον κόσμο, της αίσθησης του χιούμορ μου, των πραγμάτων που αγαπώ, των ηρώων μου, των ανθρώπων που με επηρεάζουν, των ανθρώπων που υπήρξαν σημαντικοί στη ζωή μου», δήλωσε στο Reuters.

Αναφορικά με την θεματική της έκθεσης, η οποία είναι η σημασία της φήμης στη ζωή κάποιου αυτός επέλεξε να απαντήσει για το τι σημαίνει η προσωπική του φήμη, δεδομένης της καριέρας του.«Όλοι έχουμε τη δική μας σχέση με τη φήμη … Θα έλεγα ότι η σχέση μου με τη φήμη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, επειδή η σκέψη μου για τα πράγματα έχει αλλάξει τόσο δραματικά», ανέφερε.

Τι είναι η τέχνη για τον Boy George και πως προκύπτει ένα έργο

Ο George, 63 ετών, περιέγραψε την καλλιτεχνική του διαδικασία ως μια «απλοϊκή προσέγγιση», ενώ συμπλήρωσε πως του δίνει την αίσθηση πως ένα έργο γεννά τον εαυτό του. Είναι «σαν να ετοιμάζεται [για να βγει]».

«Είναι δύσκολο για μένα να πω αν θέλω συνειδητά να είμαι εμπορικός, αλλά δεν ντρέπομαι γι’ αυτό. Ξέρετε, νιώθω ότι η πώληση ενός πίνακα είναι σαν το χειροκρότημα».

«Ξεκινάς με ένα απλό πρόσωπο … και καθώς προσθέτεις πράγματα, μετατρέπεται σε κάτι. Παίρνει μια θλίψη ή … μια στάση», είπε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τη διαδικασία δημιουργίας.

Ενώ σε σχέση με τον ρεαλισμό στα έργα του, αλλά και το κατά πόσο τον επιδιώκει δήλωσε: «Είναι η ουσία που ψάχνω. Δεν προσπαθώ πραγματικά να δημιουργήσω κάτι που να μοιάζει ακριβώς με κάποιον από μια φωτογραφία».

Η αισθητική του Boy George

Όταν ρωτήθηκε για το αν δημιουργεί με γνώμονα το κοινό, ο τραγουδιστής δήλωσε στη βρετανική Press Association: «Νομίζω ότι είναι λίγο σαν να ντύνεσαι. Υπάρχει ένα σημείο όπου όταν είσαι 17 ετών, το κάνεις σίγουρα για να τραβήξεις την προσοχή, αλλά όταν είσαι 63 ετών δεν είναι πραγματικά για κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό σου».

Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Και νομίζω ότι πάντα ένιωθα ότι, αν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είτε πρόκειται για ένα κομμάτι μουσικής είτε για ένα κομμάτι τέχνης, αν σου αρέσει και είσαι διατεθειμένος να το βάλεις στον τοίχο σου, τότε υποθέτω ότι το κάνει προσιτό σε άλλους ανθρώπους. Αλλά, όπως όλα, αυτά τα πράγματα είναι τόσο υποκειμενικά».

«Είναι δύσκολο για μένα να πω αν θέλω συνειδητά να είμαι εμπορικός, αλλά δεν ντρέπομαι γι’ αυτό. Ξέρετε, νιώθω ότι η πώληση ενός πίνακα είναι σαν το χειροκρότημα», είπε κλείνοντας, ενώ μια αντίστοιχη φράση στην οποία συνενώνονται αυτοί οι δύο χώροι της τέχνης – η σκηνή και η ζωγραφική- υπάρχει και μέσα στα πλαίσια της ίδιας της έκθεσης. Η φράση αναφέρει: «Η τέχνη είναι λυρική, και οι στίχοι είναι σαν πίνακες».

* Πηγή: Reuters