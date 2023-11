Karma: O Boy George δε μασάει τα λόγια του στη νέα αυτοβιογραφία του

«Από τα ναρκωτικά μέχρι τη φυλακή, η ζωή του Boy George είναι γεμάτη μπαχαρικά, γιατί λοιπόν τα απομνημονεύματά του είναι τόσο άνευρα;» αναρωτιέται ένα άρθρο της Telegraph. Είναι όντως έτσι, ο τραγουδιστής των Culture Club δεν φτάσει στην ουσία των πραγμάτων με τη νέα του βιογραφία ή είναι μια συγκεκριμένη εκτίμηση;

Ο τραγουδιστής περνάει με ταχύτητα την εμπειρία της πώλησης 50 εκατομμυρίων άλμπουμ και της δημιουργίας του μεγαλύτερου σουξέ του, το Karma Chameleon, εστιάζοντας αντ’ αυτού στις επιλογές μόδας της εμφάνισής του. Ίσως κάποιοι φανατικοί μουσικολάτρεις να μην ενδιαφέρονται για τα outfit του Boy George, αλλά πραγματικά, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την περσόνα του από το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα;

Το δικό του κάρμα

«Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Karma υπάρχουν στην ιστορία του Boy George για την πρώτη εμφάνιση των Culture Club στο Top of the Pops. Δεν αναφέρεται καμία ημερομηνία και σε κανένα σημείο δεν αναφέρει ποιο τραγούδι ερμήνευσαν. Αντ’ αυτού, μας λέει με άνεση ότι «το βράδυ πριν από τα γυρίσματα ήμουν ξύπνιος όλη νύχτα δοκιμάζοντας ρούχα». Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, επέλεξε μια «τυπωμένη ποδιά με ένα μεγάλο αστέρι του Δαβίδ μπροστά και το «Cultural Movement» γραμμένο στα εβραϊκά με γιγαντιαία τριαντάφυλλα γύρω του και ένα κόκκινο καπέλο fedora»» συνεχίζει το καυστικό άρθρο στην Telegraph χωρίς να βλέπει ότι αυτές οι περιγραφές είναι πολύ πιο σημαντικές και ουσιαστικές από τις ημερομηνίες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς υπάρχουν διάχυτες στο διαδίκτυο.

Η ιστορία του Boy George συνοδεύτηκε από την απόλυτη επιτυχία κι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζουν οι πάντες, είτε είναι λάτρεις του ίδιου και της μουσικής του είτε τον παρατηρούν ως φαινόμενο.

Μεγαλωμένος σε ένα βίαιο σπίτι στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ο George O’Dowd διεκδίκησε τη φήμη συνδυάζοντας την ποπ ιδιοφυΐα με μια τολμηρά ανδρόγυνη εικόνα. Όμως, στην πορεία, καθώς το σταριλίκι της κορυφής ξεθώριαζε, ο εθισμός στην ηρωίνη τον κυνήγησε περισσότερο από ότι τον κυνήγησαν οι φυλλάδες της εποχής και η αστυνομία. Έγινε ακόμη και Χάρε Κρίσνα ασπαζόμενος τον Βουδισμό. Σήμερα είναι πιθανό να τον δει κανείς στην τηλεόραση αλλά και να τον ακούσει στο ραδιόφωνο, περνώντας με χάρη στο mainstream –πάντα με τον δικό του τρόπο.

Το Karma Chameleon

Προφανώς ο Boy George ενδιαφέρεται για άλλα, πλέον

«Ωστόσο, καθώς ο Karma αφηγείται αυτή την ιστορία, πολλές από τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες μένουν ανεκμετάλλευτες. Ακόμα και όταν οι Culture Club φτάνουν στο νούμερο ένα την εβδομάδα μετά το ντεμπούτο τους στο TOTP, ο αναγνώστης δεν έχει καμία ένδειξη για το ποιο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή του chart. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόκειται επίσης για τα τρίτα απομνημονεύματα του συγγραφέα, καθώς τόσο το Take It Like A Man, από το 1995, όσο και το Straight του 2011 καλύπτουν μεγάλο μέρος του ίδιου πεδίου με το ίδιο ύφος που γράφει κάποιος κάρτες με βιασύνη. Θα περίμενε κανείς ότι θα είχε μάθει να το χειρίζεται μέχρι τώρα» συνεχίζει το αποκαρδιωτικό άρθρο της Telegraph.

Όχι, βέβαια, ότι αυτός ο τρίτος τόμος δεν στερείται ευφυΐας. Όταν θυμάται ότι είδε τον Phil Lynott, το βασικό στέλεχος των Thin Lizzy, τον Pete Townshend των The Who και τον οικοδεσπότη νυχτερινών κέντρων Steve Strange να μπαίνουν μαζί σε μια τουαλέτα, σε ένα από τα πολλά σαρκοβόρα βράδια του Λονδίνου, ο Boy George σημειώνει ότι «μάλλον προσεύχονταν». Αφού εγκαταλείπουν μια κατάληψη στο Kentish Town με την τραγουδίστρια Marilyn μετά από βίαιη επίθεση από έναν ψυχωτικό γείτονα, σημειώνει ότι ο δράστης τους «είχε παιδιά και προφανώς ήθελε να τα προστατεύσει προσπαθώντας να μας σκοτώσει».

Έτσι κι αλλιώς, η επιτυχία του είναι δεδομένη

«Συνολικά, όμως, το Karma θα ήταν ένα καλύτερο βιβλίο αν ήταν, λοιπόν, πιο ήρεμο. Στη μια σελίδα μετά την άλλη, ο Boy George αφηγείται τη ζωή του σαν να την έζησε με πενταπλάσια ταχύτητα. Οι παγκόσμιες περιοδείες καλύπτονται σε λίγες παραγράφους, και όσον αφορά οποιαδήποτε ένδειξη για το πώς είναι να γράφεις τραγούδια του διαμετρήματος των Church of the Poisoned Mind και Karma Chameleon – πόσο μάλλον για την εμπειρία του να πουλάς 50 εκατομμύρια άλμπουμ κάνοντας το – ξεχάστε το» καταλήγει το άρθρο στην Telegraph, αφήνοντας τον αναγνώστη να αναρωτιέται εάν ο Boy George απέφυγε τεχνηέντως να μιλήσει για την επιτυχία του, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη, θέλοντας απλά να δώσει το vibe της εποχής.

«Ήμουν ο George και μετά πέρασα μια ολόκληρη μάχη για χρόνια για το ότι δεν ήθελα να είμαι αυτός. Αλλά τώρα το απολαμβάνω και το αγκαλιάζω με έναν τρόπο που δεν μπορούσα ως νέος»

Το δράμα, τη μουσική, το ταξίδι του εθισμού και της ανάρρωσης, την επιβίωση στη φυλακή

Ο εκδότης της Bonnier Books UK αναφέρει για την αυτοβιογραφία του Boy George: «Διατυπωμένο με το αμίμητο ύφος του, το «Karma» αφηγείται την ιστορία του χαρισματικού frontman – το δράμα, τη μουσική, το ταξίδι του εθισμού και της ανάρρωσης, την επιβίωση στη φυλακή, τη συνάντηση με θρύλους όπως ο David Bowie, ο Prince και η Madonna, και τα σκαμπανεβάσματα μιας ζωής που έζησε στο προσκήνιο και στα πρωτοσέλιδα.

»Αυτή είναι η εκρηκτική και εξωφρενικά ειλικρινής περιγραφή της ζωής του Boy George ως παιδί που μεγάλωσε στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1960, που έκανε το coming out στην ιρλανδική καθολική οικογένειά του και εξερεύνησε τη σεξουαλικότητά του, μέσα από τον ηδονισμό της δεκαετίας του ’70 – την επανάσταση του glam rock και του punk rock που γέννησε το Culture Club – και τις ακμές της δεκαετίας του ’90, για να αγκαλιάσει τελικά τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που είναι σήμερα. Με όλο το χιούμορ, την ειλικρίνεια, τον σαρκασμό (και τα καπέλα!) που θα περιμένατε, το «Karma» μας δίνει μια μοναδική εικόνα της απίστευτης ιστορίας του Boy George και της πραγματικής εξέλιξης ενός μουσικού ειδώλου».

«Δεν ήθελα να είμαι ο George»

Ο ίδιος ο Boy George προσθέτει: «Ήμουν ο George και μετά πέρασα μια ολόκληρη μάχη για χρόνια για το ότι δεν ήθελα να είμαι αυτός. Αλλά τώρα το απολαμβάνω και το αγκαλιάζω με έναν τρόπο που δεν μπορούσα ως νέος. Μαθαίνω να είμαι ο George Alan O’Dowd από το Eltham, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον άτομο.

»Το Culture Club θα είναι πάντα ένας από τους εραστές στους οποίους επιστρέφω. Έχω καταφερθεί εναντίον του και αυτού του χαρακτήρα του Boy George που δημιούργησα. Για χρόνια έπειθα τον εαυτό μου ότι ήμουν ένα πλάσμα της συνήθειας, αμετάβλητο, αμετακίνητο. Αλλά τελικά πρέπει να κοιταχτείς στον καθρέφτη. Όχι ψάχνοντας για κηλίδες, ψάχνοντας για κάτι βαθύτερο. Γιατί στο διάολο είμαι εδώ; Μήπως αυτό είναι το νόημα της ζωής;».

Η διευθύντρια σύνταξης, Ciara Lloyd, συμπληρώνει: «Η μοναδική ιστορία του George, που αφηγείται με όλο το σκοτεινό χιούμορ και την ειλικρίνεια που θα περιμέναμε από κάποιον σαν τον George, εξυμνεί τη ζωή σε όλες τις πολυπλοκότητές της. Είναι μια αληθινή εικόνα του μάλλον υπέροχου ανθρώπου που κρύβεται πίσω από τα πρωτοσέλιδα».

*Το «Karma» θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο, σε ηχητικό βιβλίο – με αφηγητή τον Boy George – και σε ηλεκτρονικό βιβλίο.