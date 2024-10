Ο Νετανιάχου λέει ότι «το Ισραήλ επέλεξε στόχους στο Ιράν με βάση τα εθνικά του συμφέροντα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ επέλεξε τους στόχους που επιτέθηκε στο Ιράν με βάση τα εθνικά του συμφέροντα και όχι σύμφωνα με όσα υπαγόρευαν οι ΗΠΑ.

Το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε τη δήλωση ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «εντελώς ψευδές» ρεπορτάζ της τοπικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ απέφυγε να πλήξει τις ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου εξαιτίας της πίεσης των ΗΠΑ, παρότι είχαν εγκρίνει το χτύπημα του Ισραήλ με πολλές δηλώσεις τους.

«Το Ισραήλ επέλεξε εκ των προτέρων τους στόχους επίθεσης σύμφωνα με τα εθνικά του συμφέροντα και όχι σύμφωνα με τις αμερικανικές επιταγές. Έτσι ήταν και έτσι θα είναι», δήλωσε το γραφείο του.

Το Ισραήλ είχε παρακαλέσει τις ΗΠΑ να το στηρίξουν σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν και αυτός ήταν ο λόγος της μετακίνησης των Αμερικανικών F-16 στο Ισραήλ και την Μέση Ανατολή την ημέρα του χτυπήματος.

U.S. Air Force F-16s from the 480th Fighter Squadron based at Spangdahlem Air Base, Germany arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/myt8uWySX9

«Καθώς η σκόνη κατακάθεται στο Ιράν, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η αμερικανική διπλωματία έχει, προς το παρόν, απομακρύνει τους φόβους για αντίποινα τύπου «μια σου και μια μου». Μια περιφερειακή πηγή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, η οποία προέβλεψε γρήγορα και με ακρίβεια ότι το Ιράν δεν θα απαντούσε στο τελευταίο χτύπημα του Ισραήλ στη χώρα τον Απρίλιο, ότι το Ιράν θα «περιορίσει» και αυτό το χτύπημα» ανέφερε αρχικά το CNN.

«Οι Ισραηλινοί είναι διχασμένοι σχετικά με την αποστολή, η οποία θα μπορούσε να κάνει τα επόμενα χτυπήματα ασφαλέστερα, αλλά δεν έπληξε τις πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Εκεί που συμφωνούν είναι ότι η μείωση του καταλόγου των στόχων είναι αποτέλεσμα της πίεσης των ΗΠΑ», όπως σημπλήρωσε ο αμερικανικός δημοσιογραφικός οργανισμός.

The @IDF released some images of the 🇮🇱 Air Force preparing for last night’s successful strike on the Islamic Republic of Iran 🇮🇷.

Notably, several female pilots took part in this historic mission. pic.twitter.com/nypTB40O31

— Israel ישראל (@Israel) October 26, 2024