O Wiz Khalifa παραπέμφθηκε σε δίκη στη Ρουμανία – Κάπνισε μαριχουάνα στη σκηνή

«So high» τραγουδούσε ο Wiz Khalifa 2014 και το εννοούσε. Ο ράπερ που ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τη μαριχουάνα έχει για άλλη μια φορά «τρεχάματα» με το νόμο εξαιτίας αυτής.

Ο Wiz Khalifa, παραπέμφθηκε σε δίκη από τις ρουμανικές αρχές, αφού κάπνισε περήφανα ένα τσιγάρο μαριχουάνα στη σκηνή. Ο 37χρονος ράπερ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παράνομη κατοχή ναρκωτικών τον Ιούλιο στα πλαίσια του φεστιβάλ «Beach, Please!».

Σε μια νέα ενημέρωση από την εισαγγελική οργάνωση της χώρας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, DIICOT, επιβεβαίωσαν ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και το κατηγορητήριό του έχει σταλεί «στο δικαστήριο για δίκη». Η κατοχή μαριχουάνας στη Ρουμανία μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως και 10 ετών.

Apparently Wiz Khalifa got arrested last night for lighting up on stage at a festival in Romania… 🚭 pic.twitter.com/RyLlflETPT

— Festival Goers (@FestivalGoers_) July 14, 2024