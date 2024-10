Λίλι Άλεν: Άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και οι φετιχιστές την πληρώνουν καλύτερα από το Spotify

Αν λάβουμε υπόψη τη δημοτικότητα του wikiFeet και τις πενιχρές πληρωμές της πλατφόρμας streaming, ήταν λογικό η Λίλι Άλεν να βυθιστεί στα νερά του OnlyFans για να δημοσιεύσει φωτογραφίες των ποδιών της.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, η απόφαση αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς τα μηνιαία έσοδά της από τη συνδρομητική ιστοσελίδα έχουν ξεπεράσει τα έσοδά της από το Spotify.

Η Άλεν μοιράστηκε αυτή την πληροφορία απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter που την κατηγόρησε για την ανάρτηση φωτογραφιών με τα πόδια της.

«Φανταστείτε να είστε ένας από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ/μουσικούς στην Ευρώπη και καταλήγετε έτσι» έγραψε ο χρήστης του Χ.

«Φανταστείτε να είστε [καλλιτέχνης] και να έχετε σχεδόν 8 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, αλλά να κερδίζετε περισσότερα χρήματα από την εγγραφή 1000 ατόμων [που θέλουν να βλέπουν] φωτογραφίες με τα πόδια σας», απάντησε η τραγουδίστρια.

«Μην μισείτε τον παίκτη, μισήστε το παιχνίδι», συμπλήρωσε.

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5

— Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024