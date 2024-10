Ο Ίντρις Έλμπα θα μετακομίσει στην Αφρική για να αναπτύξει την κινηματογραφική της βιομηχανία

Θεωρείται ένας από τους καλύτερους και χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Τόσο, που πάρα πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν Ίντρις Έλμπα να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο αυτό το τρένο μοιάζει να έχει περάσει για τον 52χρονο ηθοποιό, που πλέον ούτε ο ίδιος δεν θέλει να πει στον ρόλο του 007.

Άλλωστε ο σταρ της σειράς «Luther» έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του – θέλει να εγκαταλείψει το Λονδίνο και να εγκατασταθεί στην Αφρική, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής της βιομηχανίας.

Ο Ίντρις Έλμπα μπορεί να έχει γεννηθεί και να ζει στο Λονδίνο, ωστόσο ο πατέρας του Γουίνστον ήταν από τη Σιέρα Λεόνε και η μητέρα του Εύα από τη Γκάνα. Κι αν κάτι έχει αποδείξει τόσα χρόνια ο 52χρονος ηθοποιός είναι ότι όχι μόνο δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του, αλλά θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί στην ανάπτυξη της Αφρικανικής ηπείρου.

Τον Οκτώβριο του 2014, ο Έλμπα παρουσίασε την εκπομπή «Journey Dot Africa with Idris Elba» για το BBC Radio 2, όπου εξερευνούσε τα μουσικά είδη της Αφρικής. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με το Βρετανικό κοινοβούλιο για την αποστολή βοήθειας στη δυτική Αφρική για την αντιμετώπιση του ιού του Έμπολα. Ενώ έχει ανακοινώσει τη δημιουργία ενός κινηματογραφικού στούντιο στην Τανζανία.

Ωστόσο τα σχέδιά του δεν σταματάνε εκεί. Ο Ίντρις Έλμπα θέλει να κάνει τα πάντα για να αναπτυχθεί η κινηματογραφική βιομηχανία της «Μαύρης Ηπείρου». Και για να τα καταφέρει, έχει αποφασίσει να μετακομίσει στην Αφρική.

Idris Elba says he plans to move to Africa to help support the film industry there.

“I I think [I’ll move] in the next five, 10 years, God willing. I’m here to bolster the film industry – that is a 10-year process – I won’t be able to do that from overseas. I need to be… pic.twitter.com/nFymTSfCVz

