Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν θα είναι αυτός που νομίζετε

Αν και όλοι υποθέτουν ότι ο επόμενος κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ θα είναι ο πιο όμορφος άντρας στον κόσμο (βλ. Άαρον-Τέιλορ Τζόνσον), διαδικτυακή έρευνα φέρνει τα πάνω-κάτω αναδεικνύοντας έναν άλλο σταρ ως διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του πράκτορα της ΜΙ6.

Η ανάλυση σε αναζητήσεις της Google, σχετική αθρογραφία και αναφορές στο Reddit για 31 πιθανούς ηθοποιούς που ίσως διαδεχθούν τον Κρεγκ στο ρόλο του 007, δείχνουν ως φαβορί τον Χένρι Κάβιλ σημειώνει η Express.

Ο Κάβιλ ξεπερνάει τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον με ευκολία αναφέρουν δημοσιεύματα με το Movie Web να επιβεβαιώνει ότι ο γνωστός από τους ρόλους του στο Man of Steel και The Witcher Κάβιλ, είναι ο πιο αγαπημένος στους fandom κύκλους του 007, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ.

Με βάση την αξιολόγηση των κριτηρίων επάνω στα οποία βασίστηκε η έρευνα, ανάμεσα στους 31 σταρ που φημολογείται ότι ίσως αναλάβουν να ζητήσουν ένα Μαρτίνι shaken, not stirred αφήνοντας νεκρούς εχθρούς και γοητευμένες γυναίκες στο πέρασμα τους ο Κάβιλ κατατάσσεται πρώτος σε δημοφιλία.

Ο Τέιλορ-Τζόνσον ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με τους Ίντρις Έλμπα (3), Τομ Χάρντι (4) και Σίλιαν Μέρφι (5) να ακολουθούν στη λίστα.

Η μάχη της διαδοχής για το κοστούμι και τον ευπώλητο θρόνο του Τζέιμς Μποντ μάλλον θα παιχτεί ανάμεσα σε Κάβιλ και Τέιλορ-Τζόνσον αναφέρουν τα δημοσιεύματα καθώς οι τρεις τελευταίοι φαίνονται λιγότερο πιθανό να επιλεγούν λόγω ηλικίας και προφίλ.

Ο Χένρι Κάβιλ που πλέον δεν έχει τηλεοπτικές υποχρέωσεις (βλ. The Witcher) και δεν πρόκειται να ξαναβάλει τη μπέρτα του Σούπερμαν έχοντας πλέον αποδεσμευθεί από το σύμπαν της DC, είναι ο Τζέιμς Μποντ που θέλει το διαδίκτυο.

Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άλλος!

Το μέλλον του Τζέιμς Μποντ παραμένει είναι άγνωστο με το studio να έχει κλειστά τα χαρτιά του μετά την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στο No Time to Die του 2021.

Το επόμενο κεφάλαιο του franchise αναμένεται να επικαιροποιήσει τη μυθολογία του 007, με παράγοντες της βρετανικής βιομηχανίας θεάματος να κάνουν λόγο για αναγκαιότητα νέου αίματος στη saga.

O ηθοποιός που θα επιλεγεί για να ηγηθεί αυτής της νέας εκδοχής του Τζέιμς Μποντ παραμένει άγνωστος και οι bookmakers εξακολουθούν να έχουν τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον ως το φαβορί, με τους Τζέιμς Νόρτον, Ντάμσον Ίντρις και τον σταρ του Gladiator 2 Πολ Μέσκαλ να ακολουθούν.

Επιπλέον φημολογείται ότι η εταιρεία παραγωγής Eon κάνει meeting με πιθανούς σκηνοθέτες που θα αναλάβουν να φέρουν νέα πνοή στο ρυθμό και το αφήγημα του επόμενου κινηματογραφικού κεφαλαίου του Τζέιμς Μποντ.

Ανάμεσα στα ονόματα που συζητιούνται είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντουαρντ Μπέργκερ (All Quiet on the Western Front), η Κέλι Μάρσελ (Venom: The Last Dance), ο Αυστραλός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μίτσοτ (Animal Kingdom, The Rover), ο Μπαρτ Λέιτον (The Imposter, American Animals) και ο Γιαν Ντεμάντζ (’71, Top Boy).

Η εταιρεία πιστεύει ότι οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ είναι πρόθυμοι να περιμένουν. Η Τζένιφερ Σάλκε, παγκόσμια επικεφαλής των Amazon MGM Studios, επιβεβαίωσε ότι εργάζεται από κοινού με τους μακροχρόνιους παραγωγούς του Τζέιμς Μποντ, Μπάμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γ. Γουίλσον, για το καλύτερο. «Το κοινό ας είναι υπομονετικό» ξεκαθάρισε.