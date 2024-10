Guitar Experience 2024: Έρχεται στο Piraeus Club Academy στις 28 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2024 οι κύριοι Steelianos, Spy Das και η φονική τριπλέτα που ακούει στο όνομα Royal Time Machine, θα φροντίσουν να γίνουμε έμπειροι προσκαλώντας μας σε άλλη μία νύχτα αποθέωσης της ηλεκτρικής εκδοχής του οργάνου που έχει καθορίσει τις ζωές των απανταχού μουσικόφιλων.

Guitar Experience 2024: αν πέρυσι δεν το πιστεύατε, φέτος δεν έχετε ιδέα τι σας περιμένει!

Οι Φώτης Δεληνικόλας, Φοίβος Ζαχαρόπουλος και Ειρήνη Κετικίδη με τη διπλή τους ιδιότητα ως (εξαιρετικοί) μουσικοί και παραγωγοί φέρνουν κοντά 3 εκλεκτά σχήματα της instrumental κιθαριστικής μουσικής αποφασισμένοι να επαναλάβουν το περσινό sold out γεμίζοντας το Piraeus Club Academy με ήχους και μελωδίες που αποδεικνύουν πως κάποιες φορές δεν χρειάζεται μικρόφωνο για να επικοινωνήσεις.

Από την ηλεκτρισμένη θεατρικότητα του Steelianos που θα ξυπνήσει το μεταλάδικο παρελθόν σας (για εμάς είναι παρόν), στην απολαυστικά εγκεφαλική ανατροπή πλοκής του Spy Das, η νύχτα θα μας βρει να αναλογιζόμαστε παρέα τη σχετικότητα του χρόνου, του χώρου και των ορίων της ανθρώπινης νόησης παρακολουθώντας το σεμινάριο των Royal Time Machine.

Για τους ανθρώπους που αποτελούν το Guitar Experience η μουσική είναι δώρο και τα δώρα πρέπει να μοιράζονται. Μια άποψη που κάθε χρόνο κερδίζει και άλλους υποστηρικτές. Έτσι και φέτος με την αγορά εισιτηρίου συμμετέχετε αυτόματα σε μία κλήρωση για 1 πετάλι από την Crazy Tube Circuits, 1 ηλεκτρική κιθάρα από τα Μουσικά Όργανα Τρίμης, και 1 ηλεκτροκλασική κιθάρα από τα Μουσικά Όργανα Φίλιππος Νάκας!

Για τον ίδιο λόγο πέρυσι το Guitar Experience σε συνεργασία με το Piraeus Club Academy εγκαινίασαν το εκπτωτικό εισιτήριο για σπουδαστές Ωδείων.

Φέτος, το Guitar Experience θα εγκαινιάσει την πρωτοβουλία του Piraeus Club Academy να το καθιερώσει για όλες του τις συναυλίες με την ελπίδα αφενός να συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας της μουσικής παιδείας και αφετέρου να διευκολύνει την πρόσβαση στη ζωντανή μουσική σε εκείνους και εκείνες που την μελετούν.

28.11.2024 στο Piraeus Club Academy: Guitar Experience 2024

Μπορείτε να το χάσετε αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλετε.

Πόρτες: 20:30

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 12 ευρώ

Ταμείο: 15 ευρώ

Σπουδαστές Ωδείων: 8 ευρώ

(απαραίτητη επίδειξη βεβαίωσης σπουδών και ταυτότητας)

Προπώληση εισιτηρίων στο intickets

Φυσικά Σημεία Πώλησης

Music Corner | Metal Era | Monsterville

Bios καλλιτεχνών

Royal Time Machine

Γιάννης Παπαδόπουλος – Μιχάλης Ευδαίμων – Γιώργος Κόλλιας

Οι Royal Time Machine είναι ο ορισμός του all-star group στην πιο συμπυκνωμένη και σέξι μορφή του: το τρίο.

Τρεις καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί που μεγαλουργούν εντός και εκτός συνόρων, ενώνονται σε ένα σχήμα που μάλλον μόνο ως πρόκληση μπορεί να χαρακτηριστεί. Μία πρόκληση για τους ίδιους που, από κομμάτι σε κομμάτι, μοιάζουν να θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους ως συνθέτες, εκτελεστές και ερμηνευτές όσο και για τον ακροατή που βρίσκει τον εαυτό του να ακροβατεί ανάμεσα σε μία ομορφιά μεταφυσική, δομημένη με μαθηματική ακρίβεια.

Royal Time Machine: Αν αντιλαμβάνεστε τη μουσική ως φάσμα, η μπάντα αυτή σας ταιριάζει. Αν κάποιος έβαζε τους Cynic, τους Fates Warning, τους κυρίους Satriani και Vai, τον Κιουρτσόγλου και τον Pastorius σε ένα jazz bar στη Νέα Υόρκη να παίξουν μουσική αφού άκουγαν μία διάλεξη του Ξενάκη, θα δημιουργούσε έναν δίσκο που θα… έμοιαζε με τους Royal Time Machine. Θα έμοιαζε αλλά δεν θα ήταν γιατί όπως σωστά φαντάζεστε, οι κ.κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Ευδαίμων και Γιώργος Κόλλιας (aka οι Royal Time Machine) είναι εξωφρενικά μοναδικοί.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι μία ασταμάτητη δύναμη της φύσης. Ο συνδυασμός τεχνικής δεξιότητας μαζί με την απολύτως μεταδοτική θετική του ενέργεια πάνω στη σκηνή μαγνητίζει τα πλήθη σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση. Από το 2015, είναι ο lead κιθαρίστας του Scott Stapp (Creed) και αυτή την περίοδο, μαζί συνθέτουν και ηχογραφούν το πιο φιλόδοξο άλμπουμ στην καριέρα του Stapp. Μελετάει κιθάρα από 4 ετών χάρη στον πατέρα του και παρότι σπούδασε Business & Accounting και Financial Economics για χάρη των γονέων, η ανατριχίλα που του δημιούργησαν οι πρώτες του αγάπες Metallica, Iron Maiden, Guns N’ Roses, και Bon Jovi τον οδήγησαν να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μελέτη της μουσικής. Μια επιλογή καριέρας και μια στάση ζωής που αποδείχτηκε σωστή καθώς αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πλέον περιζήτητους session κιθαρίστες στον χώρο, έχει κερδίσει αμέτρητους διαγωνισμούς και έχει γρ άψει 2 βιβλία: «The Electric Guitar Workout» και «Fretboard Concepts».

Ο Μιχάλης Ευδαίμων είναι ο μπασίστας που ξέρεις χωρίς να το ξέρεις. Οι συνεργασίες του θα μπορούσαν να αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστού άρθρου και ταυτόχρονα μαρτυρούν το εντυπωσιακό εύρος της μουσικότητάς του: από τον Θάνο Μικρούτσικο, και τη Μαρινέλλα, στον Alex Foster, τον Brice Wassy, τον MILO Z, τον Lee Anduze, και τον Guy Mintus, οι συνεργασίες του τον έχουν ταξιδέψει οπουδήποτε παίζεται ζωντανά μουσική. Μαθητής των Γιώτη Κιουρτσόγλου, Γιώργου Φακανά, και Anthony Jackson, όταν δεν δισκογραφεί ή περιοδεύει, διδάσκει πλέον και ο ίδιος παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα online αλλά και στο επαγγελματικό τμήμα των Lab Music Education όπου εκπαιδεύει επίσης τους νέους δασκάλους του ωδείου. Από το 2014 έχει κυκλοφορήσει 4 προσωπικά projects, τα Good Demons (2014) και Good Demons II (2020), το S.E.V. trio – Far from Close (2021) και το φετινό Royal Time Machine (2024) ε νώ έχει συγγράψει 4 βιβλία: «The organization of musical information» μέρος I και II, «Starting Up for BASS» και «Theory 1». Ο Μιχάλης Ευδαίμων υποστηρίζεται από το Gamma Guitar Workshop και τα Jam Pedals.

Για τους απανταχού Έλληνες μεταλάδες ο Γιώργος Κόλλιας είναι πηγή εθνικής υπερηφάνειας καθώς από το 2004 είναι η μηχανή πίσω από τα τύμπανα των Αμερικανών θρύλων του death metal, Nile. Όταν δεν μας αφήνει άναυδους με το υπερηχητικό blast beat του, κάνει τον κόσμο μας καλύτερο εκπαιδεύοντας στρατιές νέων drummer σε κάποιο από τα εκατοντάδες drum clinics που έχει πάρει μέρος. Από το πρώτο του Drum Camp στο Los Angeles, έχει γυρίσει τον κόσμο διδάσκοντας ενώ παράλληλα βρίσκει τον χρόνο να έχει τρια προσωπικά projects, τους Royal Time Machine, το Brass Band Project όπου γράφει όλη τη μουσική ενώ στο ομώνυμο extreme metal σχήμα του όχι απλά υπογράφει όλες τις συνθέσεις αλλά παίζει και όλα τα όργανα! Παράλληλα, έχει κυκλοφορήσει 2 DVDs, το «Intense Metal Drumming» και «Intense Metal Drumming 2» ενώ το 2015 ψηφίστηκε από το περιοδικό Drum! ως ο καλύτερος Extreme Metal Drummer μετά από αλλεπάλληλες υποψηφιότητες τόσο σε αυτό όσο και στο Modern Drummer.

Θυμάστε το ανεκδοτάκι για τους ντράμερ ως φίλους του μουσικού, σωστά; Μαντέψτε τώρα ποιος γελάει…

Spy Das

Ο Spy Das, είναι κιθαρίστας, συνθέτης, τραγουδιστής και δάσκαλος μουσικής που ξεκίνησε τη μουσική του πορεία στην ηλικία των 14 ετών παίζοντας ηλεκτρική κιθάρα ενώ από τα 18 έχει καταξιωθεί ως επαγγελματίας μουσικός με συνεργασίες με διακεκριμένα ονόματα όπως οι Gergo Borlai, Eric Moore, Dave DiCenso, Horacio «El Negro» Hernández, Richard Spaven, Mike Dolbear, Dimos Anastasiadis, Stefanos Korkolis και Michalis Tzouganakis. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με διακρίσεις στο Professional Program του Lab Music Education και στο London College of Music.

Τον Οκτώβριο του 2021, κυκλοφόρησε το πρώτο του κιθαριστικό EP με τίτλο »Plot Twist». Παράλληλα είναι μέλος των The Vulcan Itch, Saturday Night Satan και Mama Sings Fire ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος των Blame Kandinsky, Citizen Jim & Kal Drako.

