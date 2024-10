Λίβυος που βαραίνουν υποψίες ότι έχει ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και σχεδίαζε να διαπράξει επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στη Γερμανία συνελήφθη χθες Σάββατο, ενημέρωσε η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θεωρείται πως σχεδίαζε επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο», εξήγησε μια εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας. Εκτιμάται πως «υποστηρίζει τρομοκρατική οργάνωση στο εξωτερικό», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως αναφερόταν στο ΙΚ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, οι αρχές διεξήγαγαν επιχείρηση έπειτα από πληροφορίες που έλαβαν από ξένη υπηρεσία πληροφοριών δεν διευκρινίζεται ποια.

Μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας εισέβαλε σε διαμέρισμα στην πόλη Ζανκτ Αουγκουστίν (δυτικά), σύμφωνα με τις πληροφορίες της ταμπλόιντ. Ανακρίθηκαν ένοικοι του κτιρίου όπου βρίσκεται το διαμέρισμα και κατασχέθηκαν είδη που μπορεί να αποτελούν τεκμήρια, πάντα κατά την Μπιλτ.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο το αν ο ύποπτος είχε προμηθευτεί οπλισμό ή πώς σχεδίαζε να διαπράξει την επίθεση, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά δηλώσεις της εκπροσώπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας στο Γερμανικό Πρακτορείο, ο ύποπτος αναμένεται να προσαχθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην Καρλσρούη. Στην προκαταρκτική αυτή ακροαματική διαδικασία θα αποφασιστεί αν ο ύποπτος θα πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος όσο διενεργείται η έρευνα.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στη Γερμανία Ρον Πρόσορ ευχαρίστησε τις γερμανικές αρχές που «εγγυώνται την ασφάλεια της πρεσβείας μας».

Η Γερμανία προμηθεύει το Ισραήλ με το 30% του οπλισμού και απαγορεύονται οι διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, ταυτόχρονα έχει απαγορεύσει την είσοδο σε ομιλητές και έχει απελάσει ξένους πολίτες για κριτική προς το κράτος του Ισραήλ. H Αναλένα Μπέρμποκ, η ΥΠΕΞ της χώρας είχε δηλώσει πρόσφατα πως οι κάτοικοι της Γάζας χάνουν την ιδιότητα του πολίτη, καθώς είναι «ανθρώπινες ασπίδες τρομοκρατών». Στην ουσία αποκάλεσε τον άμαχο πληθυσμό ως εμπόλεμο και πως δεν ισχύουν οι διεθνείς συνθήκες προστασίας τους.

German FM: Israel can kill civilians in Gaza to ‘defend itself’

Germany’s Foreign Minister, Annalena Baerbock, addressed parliament yesterday and justified Israel’s targeting of civilians in Gaza. ‘Self-defence means not only attacking terrorists but destroying them. When Hamas… pic.twitter.com/SEqvq7RB9E

— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 15, 2024