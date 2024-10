Σε ανάρτησή του στο Χ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε για την επίθεση με drone στο σπίτι του ότι υπεύθυνοι είναι «πράκτορες του Ιράν» και απείλησε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου αλλάξει η πραγματικότητα ασφαλείας στην περιοχή.

«Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα έκαναν ένα πικρό λάθος. Αυτό δεν θα αποτρέψει εμένα και το κράτος του Ισραήλ από το να συνεχίσουμε τον πόλεμο της αναγέννησης εναντίον των εχθρών μας για να σιγουρέψουμε την ασφάλειά μας για τις επόμενες γενιές».

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.

This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.

I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…

