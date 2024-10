Το Ισραήλ χτύπησε νοσοκομείο στη Γάζα – Νεκροί δυο ασθενείς

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε σήμερα (19/10) πως δύο ασθενείς πέθαναν έπειτα από πλήγμα από το Ισραήλ σε ένα νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, με τον στρατό να λέει ότι δεν αποτέλεσε «εσκεμμένα στόχο πυρών».

«Τα ισραηλινά άρματα μάχης περικύκλωσαν πλήρως το νοσοκομείο, έκοψαν την ηλεκτροδότηση και άνοιξαν πυρ με οβίδες με στόχο τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο», δήλωσε ο διευθυντής του ινδονησιακού νοσοκομείου στην Μπέιτ Λάχια Μαρουάν Σουλτάν.

«Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς», υπογράμμισε.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως δύο ασθενείς πέθαναν «λόγω της πολιορκίας του νοσοκομείου, της διακοπής της ηλεκτροδότησης και της έλλειψης ιατρικού υλικού». Δεν διευκρίνισε από τι υπέφεραν οι ασθενείς που απεβίωσαν ή την ακριβή αιτία θανάτου τους.

Το υπουργείο είχε αναφέρει προηγουμένως πως τα πλήγματα είχαν στόχο τους επάνω ορόφους του νοσοκομείου και πως «περισσότεροι από 40 ασθενείς» τραυματίστηκαν, καθώς και ιατρικό προσωπικό.

🚨 Breaking Israeli occupation forces prepared a deep hole in one of the squares surrounding the Indonesian Hospital, and placed some males in it with their hands tied and their eyes blindfolded In north Gaza pic.twitter.com/LniDHqfZfP

— حسام شبات (@HossamShabat) October 19, 2024