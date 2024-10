Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για δύο περιοχές στην Νταχίγιε, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Μετά από λίγη ώρα, οι IDF πραγματοποίησαν νέους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με λιβανέζικα ΜΜΕ και βίντεο και φωτογραφίες στα social media.

Την εντολή εκκένωσης δύο κτιρίων είχε αναρτήσει στο X o αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράεε.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη λιβανέζικη πρωτεύουσα:

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου.

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα στον Μπααλούλ στη δυτική Μπεκάα, σύμφωνα με το Quds News Network που επικαλείται πηγές στον Λίβανο.

